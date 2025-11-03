رئيس وزراء قطر: نعمل على تفويض واضح المعالم للقوات الدولية في غزة

- أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على التعاون مع الولايات المتحدة لتحديد صلاحيات القوات الدولية في غزة، مشدداً على ضرورة أن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية الأمن في غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على أهمية حل الدولتين. - وصف آل ثاني صفقة وقف إطلاق النار بأنها معقدة، مشيراً إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وأكد على دور غرفة العمليات المشتركة مع مصر والولايات المتحدة في الحفاظ على الهدنة. - أشار آل ثاني إلى أهمية الوساطات في السياسة القطرية، معبراً عن رغبة قطر في رؤية إيران مزدهرة، ودعمها للدبلوماسية لحل القضايا النووية.

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه يجري العمل مع الولايات المتحدة في إطار اتفاق السلام في غزة من أجل تحديد صلاحيات محدّدة، وتفويض واضح المعالم للقوات الدولية التي ستشارك طبقاً للاتفاق، مضيفاً أنه على نحوٍ أساسي "على هذه القوات الدولية ضمان أمن الجميع الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث لا يشكل أي منهما تهديداً للآخر".

وأوضح، في مقابلة أجرته معه شبكة سي أن أن الأميركية، أنه عندما كان الأفرقاء يناقشون خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بشأن غزة المؤلفة من 20 بنداً، حرصنا على التأكيد أن أمن قطاع غزة تتولاه الشرطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن لا أحد يتوقع من أي قوة عربية أو إسلامية أن تطلق النار على الفلسطينيين، وقال: "نريد للسلطة الفلسطينية أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفلسطينيين، لتتولى شؤون قطاع غزة والضفة الغربية"، مشيراً إلى المحادثات الجارية بين مختلف الفصائل الفلسطينية لضمان أن تكون اللجنة التكنوقراطية قادرة على الاهتمام بشؤون غزة والفترة الانتقالية، مؤكداً أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تتولى السلطة في غزة والضفة الغربية بعد إجراء الإصلاحات المطلوبة، ومشدداً على أنه لا يمكن فصل هاتين المنطقتَين، فهما مستقبل الدولة الفلسطينية، مشدداً على أنه لا حل سوى حل الدولتين.

ووصف رئيس الوزراء القطري، صفقة وقف إطلاق النار بأنها "معقدة للغاية"، وأن "الانتهاكات الإسرائيلية غير متناسبة"، موضحاً أنها تحدث يومياً كما كانت تحدث في اتفاق وقف إطلاق النار السابق يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي شهد قتل الكثير من الفلسطينيين، وأشار إلى أن "غرفة العمليات لمنع التصعيد التي جرى إنشاؤها مع مصر والولايات المتحدة" تعمل على التدخل لضمان بقاء وقف إطلاق النار قائماً، وقال "ما حدث بالأمس، نعم، كان هناك انتهاك في البداية، لكن الهجوم (الإسرائيلي) كان غير متناسب تماماً، وكاد أن يعرّض الاتفاق للخطر".

وفي سياق آخر، قال آل ثاني إنّ الوساطات جزء من هوية الدولة القطرية، وأمنها القومي، مشيراً رداً على سؤال بشأن طبيعة العلاقة بين قطر وإيران، إلى أن الأخيرة دولة جارة والبلدان يتشاركان أكبر حقل للنفط في العالم، وهي جزء من المنطقة ويجب التعامل معها، معبّراً عن رغبته في رؤية إيران تزدهر وتتطوّر، قائلاً: "طبعاً لا نريد سباقاً نووياً في منطقتنا، لهذا السبب ندعم الدبلوماسية طوال الوقت، وأن تتوصل إيران لاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيين، من أجل وضع البرنامج النووي تحت الإشراف".