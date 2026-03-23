رئيس وزراء قطر: لا يمكن قبول الهجمات الإيرانية تحت أي مبرر

- تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات هاتفية من مسؤولين دوليين لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً رفض قطر للهجمات الإيرانية على أراضيها وحرصها على الحوار السلمي. - شدد آل ثاني على أن استهداف منشآت الطاقة القطرية يعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن الطاقة العالمي، داعياً إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار. - دعت كايا كالاس إلى العودة للمفاوضات لتجنب الفوضى، بينما قدم وزراء خارجية دول أخرى تعازيهم في ضحايا حادث سقوط مروحية قطرية.

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

، اليوم الاثنين، سلسلة اتصالات هاتفية من عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية، بحث خلالها التطورات في المنطقة، مع استمرار الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وأكد آل ثاني أن الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة.

وتلقى آل ثاني اليوم اتصالاً هاتفياً، من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، جرى خلاله استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد آل ثاني، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيراً في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، وفق وزارة الخارجية القطرية.

وأكد آل ثاني أن الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة يُعدّ انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن الطاقة العالمي، والبيئة، وحرية الملاحة، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبها، دعت كالاس إلى خفض التصعيد، وتحكيم صوت العقل، والعودة إلى المفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى.

وكان آل ثاني قد تلقى اتصالات مماثلة من وزراء خارجية السعودية، والكويت، والإمارات، ومصر، وتركيا. وقالت الخارجية القطرية إن الوزراء "نقلوا تعازي بلدانهم في الشهداء من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، واثنين من المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، إثر حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية جراء عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني".

كذلك جرى خلال الاتصالات استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل الخلافات كافة بالوسائل السلمية، كما جرى تأكيد ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة من أجل الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.