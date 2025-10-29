رئيس وزراء قطر: تواصلنا مع واشنطن بشأن انتهاكات إسرائيل لاتفاق غزة

- أعرب رئيس الوزراء القطري عن خيبة أمله من انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى التواصل مع الولايات المتحدة لضمان صمود الاتفاق. - أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة، وتسعى قطر لدفعها لتسليم السلاح، مع توقعات بصمود وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات. - أعلن الدفاع المدني في غزة عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني في غارات إسرائيلية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء رداً على إطلاق نار تعرضت له قواته.

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، إن انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم أمس "مخيب للآمال ومحبط للغاية لنا"، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع الولايات المتحدة الأميركية لاحتواء الأمر. وأضاف: "تركيزنا منصب على ضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وشنت إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، سلسلة غارات دموية بزعم تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار في رفح جنوبي القطاع، وكذا مزاعمها حول مماطلة حماس في تسليم جثث الأسرى. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أمام مركز الأبحاث (مجلس العلاقات الخارجية) في نيويورك، إن حماس واضحة في استعدادها للتخلي عن الحكم في قطاع غزة، موضحاً أن بلاده تحاول دفعها إلى الإقرار بضرورة تسليم السلاح، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وفيما أعرب بن عبد الرحمن عن توقعه بأن يصمد وقف إطلاق النار رغم "الانتهاكات"، أشار إلى أنه "لحسن الحظ، أعتقد أن الطرفين الرئيسيين كليهما يقران بضرورة صمود وقف إطلاق النار وضرورة التزامهما الاتفاق".

وسبق أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس في خطر. وقال على متن الطائرة الرئاسية: "لن يعرّض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر... عليكم أن تفهموا أنّ حماس جزء صغير جداً من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا".

وبشأن الأزمة بين فنزويلا والولايات المتحدة، أبدى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعداد بلاده للتوسط بين البلدين، لكنه أضاف: "لا يوجد أي تقدم ملموس حتى الآن".

وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلاً، في مجازر متفرقة خلال أقل من 12 ساعة. وبدأ جيش الاحتلال قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على غزة منذ مساء الثلاثاء، قبل أن يعلن الأربعاء العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وادعى الجيش أنه يرد بهذا القصف على إطلاق نار تعرضت له قواته جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى مقتل جندي، فيما نفت "حماس" أي علاقة لها بالأمر.