- في زيارة غير معلنة، توجه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إيران، مما أثار تساؤلات حول حمله رسالة أمريكية للقادة الإيرانيين، خاصة مع دور قطر كوسيط بين طهران وواشنطن. - أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني تقدم تشكيل إطار للمفاوضات مع الولايات المتحدة، وسط ترقب إقليمي لتطورات الأوضاع. - اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة تأجيج الاحتجاجات في إيران، بينما أكد القائد العام للجيش الإيراني جاهزية القوات المسلحة لصد أي عدوان محتمل.

في زيارة غير معلنة سابقاً، من المقرر أن يحل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضيفاً على إيران مساء السبت، حيث أوردت صحيفة إيران الرسمية أنه في طريقه إلى طهران من دون الكشف عن مزيد من تفاصيل الزيارة المفاجئة، فيما أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء اليوم السبت، أن هناك تقدماً في تشكيل إطار للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتعد قطر من الوسطاء الرئيسيين بين طهران وواشنطن، ولطالما نقلت بينهما رسائل تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، وهو ما أثار تساؤلات خلال الساعات الأخيرة في وسائل إعلام وشبكات تواصل إيرانية بشأن ما إذا كان المسؤول القطري يحمل رسالة أميركية إلى القادة الإيرانيين.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس الماضي، فضلاً عن مباحثات هاتفية متعددة لرئيس الورزاء وزير الخارجية القطري خلال الفترة الأخيرة مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ووزير الخارجية عباس عراقجي. كذلك، تأتي الزيارة بعد عودة عراقجي من زيارته، أمس الجمعة، إلى تركيا التي التقى فيها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان.

لاريجاني: تقدم في تشكيل إطار للمفاوضات

من جانبه، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء اليوم السبت، في تغريدة على منصة "إكس"، أنه "خلافاً لأجواء الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن تشكيل إطار للمفاوضات طور التقدم". ويأتي هذا التصريح للاريجاني وسط أجواء ترقب تعيشها إيران والمنطقة مما ستؤول إليه الأوضاع على وقع تصاعد التوقعات بقرب الهجوم على إيران.

وزار لاريجاني، أمس الجمعة، موسكو، وأجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين. وقال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي إن المحور الرئيسي للمباحثات كان حول تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتهم اليوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأوروبيين بمحاولة تأجيج الاحتجاجات في إيران وتحويلها إلى "أعمال شغب، وإثارة الخلافات"، مؤكداً أن الهدف هو "تقسيم إيران"، وداعياً إلى تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة "الأعداء" عبر تغيير السلوك وإقامة العدل.

في المقابل، أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى مستويات الجهوزية والاستعداد لصدّ أي عدوان محتمل، مشدداً على أن هذه الجهوزية تشمل مختلف المستويات والميادين. وقال حاتمي إن رصد تحركات "العدو" مستمر، مضيفاً أن الطرف المقابل "هو الأدرى بحجم هذه الاستعدادات، ويعلم أنها حقيقية وتتمتع بأعلى درجات الجاهزية"، في إشارة إلى القدرات الدفاعية والعسكرية للقوات المسلحة الإيرانية.