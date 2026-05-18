رئيس وزراء غرينلاند يرحّب بأول لقاء "بنّاء" مع موفد ترامب

- عقد رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن اجتماعًا "بنّاءً" مع الموفد الأميركي جيف لاندري، مؤكدًا على حق تقرير المصير لشعب غرينلاند وأن الجزيرة ليست للبيع، دون تغيير في الموقف الأميركي. - يسعى لاندري لتكوين صداقات وتعزيز العلاقات بين غرينلاند والولايات المتحدة والدنمارك، ويشارك في منتدى "مستقبل غرينلاند" الاقتصادي لتعزيز الاستثمار في المنطقة. - أثارت مهمة لاندري انتقادات بسبب قلة خبرته في شؤون القطب الشمالي وتصريحاته السابقة حول ضم غرينلاند للولايات المتحدة، وسط محادثات غير حاسمة حول سيادة الجزيرة.

رحّب رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، اليوم الاثنين، بأول لقاء "بنّاء" مع الموفد الأميركي جيف لاندري إلى الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، رغم عدم تسجيل أي تغيير في موقف الولايات المتحدة. وقال نيلسن للصحافيين: "كان اجتماعاً بنّاء، أتاح لنا التحاور بروح جيدة وباحترام متبادل كبير". وأضاف: "ذكّرنا بوضوح بأن شعب غرينلاند ليس للبيع، وأن للغرينلانديين حق تقرير المصير. هذا ليس موضوعاً للتفاوض"، لكنه أوضح أن "هذا الاجتماع لم يُظهر أي مؤشر إلى أن شيئاً ما تغيّر" في الموقف الأميركي.

بدوره، قال وزير الخارجية موتي إيغيدي إن "نقطة انطلاقنا لم تتغير. لدينا خط أحمر. ونقطة انطلاق الأميركيين لم تتغير أيضاً". وكان لاندري قد أكد لدى وصوله إلى الجزيرة الواقعة في القطب الجنوبي، والتي أصبحت نقطة توتر جيوسياسية، أنه هنا "لتكوين صداقات". وقال لقناة "دي آر" الدنماركية في وقت متأخر من أمس الأحد: "أنا هنا ببساطة لتكوين صداقات، وللنظر وللاستماع وللتعلم ولمعرفة ما إذا كانت هناك فرص لتوسيع العلاقة بين غرينلاند والولايات المتحدة والدنمارك".

وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغه بـ"الذهاب إلى هناك ومصادقة أشخاص". وكان لاندري قد وصل إلى الجزيرة القطبية في أول زيارة له منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط توتر متصاعد في العلاقات بين الولايات المتحدة والدنمارك على خلفية مساعي ترامب لتعزيز النفوذ الأميركي في الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية في القطب الشمالي، والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

ومن المقرر أن يشارك لاندري في منتدى "مستقبل غرينلاند" الاقتصادي الذي تستضيفه العاصمة نوك يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة مستثمرين وسياسيين وقادة أعمال، في إطار جهود تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المنطقة. وبحسب وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "سيرميتسياك"، فإن المبعوث الأميركي سيحضر بصفة مشارك عادي يدفع رسوم المشاركة، ولن يكون ضمن البرنامج الرسمي للمؤتمر.

ومن المتوقع أيضاً أن يصل السفير الأميركي لدى الدنمارك كين هاوري إلى غرينلاند اليوم الاثنين. وقالت السفارة الأميركية، في بيان، إن هاوري ولاندري "سيلتقيان شريحة واسعة من سكان غرينلاند للاستماع والتعلم بهدف توسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز التفاهم بين الولايات المتحدة وغرينلاند".

وأثارت مهمة لاندري مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند انتقادات وتساؤلات، بسبب افتقاره إلى الخبرة في شؤون القطب الشمالي، إلى جانب تصريحاته السابقة الداعمة لضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة. وكان قد قال عقب تعيينه إن من دواعي "الفخر" أن يخدم ترامب "من أجل جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة".

ودخلت الدنمارك وغرينلاند في محادثات مع الولايات المتحدة ضمن إطار تفاهم مشترك، إلا أن الخلاف الرئيسي المتعلق بسيادة الجزيرة لا يزال من دون حل. وكان رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن قد صرح، الثلاثاء الماضي، بأن المحادثات بين الإقليم والدنمارك والولايات المتحدة لم تفضِ حتى الآن إلى اتفاق رغم إحراز "بعض التقدم".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)