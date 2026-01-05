رئيس وزراء غرينلاند رداً على تهديدات ترامب: هذا يكفي

علّق رئيس وزراء غرينلاند، الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بضمّها، قائلاً "هذا يكفي". وكتب فريدريك نيلسن، في منشور عبر فيسبوك: "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضمّ. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة، وبما يتوافق مع القانون الدولي".

من جهتها، طالبت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، الأحد، الولايات المتحدة بـ"الكفّ عن تهديداتها ضد حليف تاريخي" بعدما كرّر الرئيس دونالد ترامب التعبير عن "الحاجة" إلى إقليم غرينلاند التابع لكوبنهاغن. وقالت فريدريكسن في بيان: "يجب أن أقول للولايات المتحدة بوضوح: من غير المقبول تماماً أن يُقال إن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على غرينلاند".

وأضافت: "لا معنى على الإطلاق للحديث عن حاجة أميركا للاستيلاء على غرينلاند. ليس للولايات المتحدة أي حقّ في ضم أيّ من المناطق الثلاث في المملكة الدنماركية". وجاء ذلك بعيد تجديد ترامب حاجة بلاده للإقليم المتمتع بحكم ذاتي، إذ قال في تصريحات صحافية الأحد: "نحتاج إلى غرينلاند بالتأكيد. نحتاج إليه من أجل الأمن".

وبعد أقل من 24 ساعة على التدخل الأميركي في فنزويلا، نشرت كاتي ميلر، المسؤولة السابقة في إدارة دونالد ترامب وزوجة أحد أبرز مستشاريه، ستيفن ميلر، صورة لغرينلاند ملفوفة بالعلم الأميركي مرفقة بكلمة واحدة: "قريباً". وهو ما أشعل موجة غضب وتعليقات حادة من دنماركيين وغرينلاديين.

المنشور، الذي حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات، لم يُقرأ في غرينلاند والدنمارك بوصفه استفزازاً عابراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بل إشارة سياسية رمزية عقب تدخل عسكري أميركي ضد دولة ذات سيادة في نصف الكرة الغربي. ورغم الاختلاف الجوهري بين فنزويلا وغرينلاند من حيث النظام السياسي والانتماءات الدولية، إلّا أن التوقيت وحده كان كافياً لإثارة تساؤلات وقلق واسع.

إلى ذلك، أكدت فرنسا مجدّداً اليوم، دعمها لسيادة الدنمارك وغرينلاند وسلامة أراضيهما، بعد أن عاود ترامب تهديداته بالاستيلاء على الجزيرة. ورداً على سؤال حول ردّة فعل فرنسا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية باسكال كونفافرو لقناة "تي.إف 1" التلفزيونية إنّ بلاده "تتضامن مع الدنمارك... غرينلاند ملك لشعب غرينلاند وشعب الدنمارك. والأمر متروك لهم ليقرّروا ما يرغبون في القيام به. لا يمكن تغيير الحدود بالقوة".

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي اليوم، أنه يتوقع من شركائه "احترام" مبدأ سلامة أراضي الدول. وقالت الناطقة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر للصحافيين، إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل التمسّك بمبادئ السيادة الوطنية، وسلامة الأراضي، وعدم جواز المس بالحدود". وأضافت أن "هذه مبادئ عالمية ولن نتوقف عن الدفاع عنها، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بسلامة أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وهي أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، وتكتسب أهمية متزايدة نظرا إلى ذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة. وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)