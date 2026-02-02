رئيس وزراء غرينلاند: أطماع ترامب قائمة رغم استبعاده القوة العسكرية

- حذر رئيس وزراء غرينلاند من محاولات الولايات المتحدة للسيطرة على الجزيرة عبر الحكم الذاتي، رغم تراجع ترامب عن استخدام القوة العسكرية، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي تجاه روسيا والصين. - أكد نيلسن أن الولايات المتحدة تسعى لامتلاك غرينلاند والسيطرة عليها، مع استمرار المحادثات بين الدنمارك والولايات المتحدة وغرينلاند لحل الأزمة الدبلوماسية. - اتفق وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند على تشكيل فريق عمل لمعالجة الخلافات مع الولايات المتحدة، خلال اجتماع في واشنطن مع مسؤولين أميركيين.

حذر رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن اليوم الاثنين من أنه رغم استبعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدام القوة العسكرية، فإن واشنطن لا تزال تسعى بشكل أساسي للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي والتابعة للدنمارك من بوابة الحكم الذاتي. وكثف ترامب دعواته للسيطرة على غرينلاند في بداية العام، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي فيما يتعلق بروسيا والصين، مما يهدد بتفكيك حلف شمال الأطلسي.

ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن تهديداته باستخدام القوة وقال إنه ضمن وصول الولايات المتحدة الكامل إلى غرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي، رغم عدم وضوح التفاصيل. وقال نيلسن في خطاب أمام البرلمان متحدثاً عبر مترجم "لم يتغير الموقف تجاه غرينلاند وسكانها: سترتبط غرينلاند بالولايات المتحدة وستُحكم من هناك".

وأضاف نيلسن أن الولايات المتحدة تواصل البحث عن "سبل لامتلاك غرينلاند والسيطرة عليها". وأعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، الأربعاء الماضي، أن كوبنهاغن بدأت محادثات مع الولايات المتحدة وغرينلاند في ظل سعي الأطراف الثلاثة إلى حل الأزمة الدبلوماسية التي نشأت بسبب تهديدات الرئيس الأميركي.

وكان وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند قد اتفقا على تشكيل فريق عمل يهدف إلى معالجة الخلافات مع الولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماع عُقد في واشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

(رويترز، العربي الجديد)