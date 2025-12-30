- أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفير أكول عن خطط لبناء جدار أمني على الحدود مع كمبوديا لتعزيز الأمن، وذلك في حال فوز حزبه في الانتخابات المقبلة، مع تخصيص ميزانية الدفاع لتمويل المشروع. - توصلت تايلاند وكمبوديا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات حدودية متكررة، حيث دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2025، ويشمل وقف جميع أنواع الأسلحة. - يعود النزاع الحدودي بين البلدين إلى أواخر القرن الـ19، ويمتد على طول 817 كيلومترًا، مع تجدد الاشتباكات رغم توقيع اتفاقات سلام سابقة.

في خضم التوتر الحدودي المتصاعد بين تايلاند وكمبوديا، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفير أكول، عن نيّته بناء جدار أمني على الحدود مع كمبوديا، حال فوز حزبه في الانتخابات العامة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وسط تصاعد الاشتباكات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحافي خلال زيارته لمقاطعة سورين، الثلاثاء، حيث شهدت اشتباكات حدودية مع كمبوديا. وقال أنوتين إنهم يخططون لبناء جدار على طول الحدود التايلاندية الكمبودية لتعزيز الأمن، ويعملون على وضع سياسات لتقوية قوات حرس الحدود. وأكد أن هذه الخطوات ستُتخذ في حال فوز حزبه "بومجايتاي" في انتخابات 8 فبراير/ شباط 2026، مشيرًا إلى أن تمويل الجدار سيُغطى من ميزانية الدفاع.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أطلقت الصين مبادرة وساطة من أجل وقف الاشتباكات الناجمة عن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا. والسبت الماضي، أعلنت تايلاند وكمبوديا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات حدودية استمرت بينهما على مدى أيام خلال ديسمبر الجاري.

وتشهد تايلاند وكبوديا منذ مدة طويلة نزاعاً حدودياً ممتداً على طول 817 كيلومترًا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة. ويعود الخلاف الحدودي إلى الفترة التي جرى فيها ترسيم الحدود أواخر القرن الـ19 خلال الاحتلال الفرنسي لكمبوديا. واندلع أول اشتباك عام 2008، عندما سعت كمبوديا إلى تسجيل معبد يعود للقرن الحادي عشر في منطقة متنازع عليها على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل قواتهما المسلحة إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلمياً. إلا أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو/ تموز المنصرم، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا من الطرفين. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، وقّع البلدان اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتجدد الاشتباكات في 7 ديسمبر الجاري.

وأعلنت تايلاند وكمبوديا، في وقت سابق، توصلهما إلى اتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، في محاولة لاحتواء الاشتباكات الحدودية التي اندلعت بين البلدين خلال الأسابيع الماضية.

ووفق بيان مشترك صادر عن اللجنة العامة المعنية بترسيم الحدود، ونشره الجانب الكمبودي، فقد دخل الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأوضح البيان أن وقف إطلاق النار يشمل جميع أنواع الأسلحة، ويغطي الأهداف المدنية والعسكرية لكلا الجانبين، وفي جميع الحالات وجميع المناطق. وسبقت ذلك محادثات عقدت بين الجانبين عند نقطة تفتيش حدودية داخل تايلاند، أعقبت أعمالاً تحضيرية نفذتها خلال الأيام الماضية لجنة مشتركة معنية بقضايا الحدود.

وجاء توقيع الاتفاق بعد يومين من اجتماع خاص عقد في كوالالمبور لوزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، في إطار مساع إقليمية للتوصل إلى مخرج دبلوماسي للنزاع القائم بين البلدين الجارين. ويعود النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى عقود طويلة، إذ يمتد الشريط الحدودي المتنازع عليه على طول 817 كيلومتراً، تفصل بين البلدين أجزاء واسعة منه بأسلاك شائكة.

(الأناضول، العربي الجديد)