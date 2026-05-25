رئيس وزراء باكستان للرئيس الصيني: العالم يمر بلحظة حاسمة

- التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين، في إطار جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب في إيران، حيث ناقش شريف مبادرة مشتركة مع الصين لوقف الحرب. - زيارة شريف إلى الصين تأتي بالتزامن مع وساطة باكستانية مكثفة بين الولايات المتحدة وإيران، يقودها قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الذي زار إيران لبحث تعزيز الأمن والاستقرار. - تعكس التحركات الباكستانية المتزامنة بين بكين وطهران تصاعد دور إسلام أباد في الوساطة الإقليمية، مع تأكيد الصين على التعاون مع باكستان لإعادة السلم إلى الشرق الأوسط.

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية، في ظلّ تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران. وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء بأن لقاء شريف مع شي جاء بعد محادثات أجراها في وقت سابق من اليوم نفسه مع رئيس الوزراء لي تشيانغ، الرجل الثاني في الدولة.

ووصل شريف إلى الصين، السبت، في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام، في وقت تكثّف فيه إسلام أباد وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تحدثت الخارجية الباكستانية عن مبادرة مشتركة مع الصين من خمس نقاط لوقف الحرب في المنطقة. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الباكستاني اليوم قائد الجيش عاصم منير، كبير مفاوضي إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران، مرافقاً شريف في رحلته إلى الصين. ولم تتكشف بعد تفاصيل المحادثات.

وقال شريف، في حديثه مع القادة الصينيين في بكين برفقة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إن "العالم يمر بلحظة حاسمة"، وذلك بحسب ما نقلته قناة "بي تي في" الباكستانية الرسمية. وأضاف شريف: "لعبت باكستان دوراً جاداً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وكان المشير في طهران ولم يرغب في تفويت هذه الزيارة المهمة"، مؤكداً أن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأود أن أشكر الصين على دعمها لتعزيز السلام".

وتأتي زيارة شريف إلى الصين بالتزامن مع حراك باكستاني مكثف، يقوده قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، الذي زار إيران يوم الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. والتقى منير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث بحث الجانبان، بحسب وكالة "إرنا"، آخر الجهود الدبلوماسية لمنع تصعيد التوتر وإنهاء الحرب، إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعكس التحركات الباكستانية المتزامنة بين بكين وطهران تصاعد دور إسلام أباد في الوساطة الإقليمية، بعدما استضافت الشهر الماضي جولة مفاوضات مباشرة بين وفدين إيراني وأميركي، كانت الوحيدة منذ اندلاع الحرب، من دون أن تفضي إلى اتفاق نهائي. وأعربت الصين عن نيّتها التعاون مع باكستان "للإسهام إيجاباً في إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط في أقرب فرصة".

(فرانس برس، العربي الجديد)