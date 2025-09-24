رئيس وزراء اليابان: اعترافنا بدولة فلسطين مسألة وقت فقط

اعتبر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أمس الثلاثاء، أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين مسألة وقت فقط، معربا عن "استيائه الشديد" من التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين. واعترفت فرنسا وعدة دول أخرى، منها المملكة المتحدة وكندا، بدولة فلسطين، الاثنين، وباتت 150 دولة على الأقل من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.

وقال إيشيبا "أشعر باستياء كبير من تصريحات مسؤولين كبار في الحكومة الاسرائيلية الذين يبدو أنهم يرفضون بشكل قاطع فكرة قيام دولة فلسطينية". وأضاف "بالنسبة لبلدنا، المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي الاعتراف بدولة فلسطينية، بل متى سيحصل ذلك. إن الإجراءات الأحادية الجانب المتواصلة من جانب الحكومة الإسرائيلية غير مقبولة".

وتابع رئيس الوزراء الياباني "أود أن أؤكد بشكل واضح أنه إذا أعاقت أي تدابير جديدة تحقيق حل الدولتين، فستضطر اليابان إلى اتخاذ إجراءات إضافية ردا على ذلك". وأتت سلسلة الاعترافات الأخيرة في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث لم تُخفِ الحكومة الإسرائيلية رغبتها في ضم أراض فلسطينية، وبعيد بدء هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق على مدينة غزة.

وتعد اليابان العضو في مجموعة السبع حليفا كبيرا للولايات المتحدة. وبين الدول الآسيوية، رفضت كوريا الجنوبية وسنغافورة الاعتراف بدولة فلسطين. وفيما وجه انتقادات حادة لحركة حماس وعملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعا إيشيبا دولة فلسطين إلى الاضطلاع بدورها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي. وتابع "يجب على الجانب الفلسطيني إرساء نظام حكم يضمن المسؤولية".

وكان وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا قد قال، الجمعة، قبيل انعقاد مؤتمر حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي شهد اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، إنّ "الأمر بالنسبة لطوكيو، التي تدعم حل الدولتين، لا يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما بالتوقيت". وجدد إيويا تأكيد التزام طوكيو بحل الدولتين، معبّراً عن رغبة بلاده في اتباع نهج مدروس لاختيار التوقيت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين.

(فرانس برس، العربي الجديد)