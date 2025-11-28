رئيس وزراء المجر يبحث مع بوتين حرب أوكرانيا وإمدادات الطاقة

- يلتقي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لمناقشة إمدادات النفط والغاز، بعد حصوله على إعفاء من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وسط مخاوف من نقص الوقود في أوروبا الشرقية. - أوربان، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو رغم الحرب في أوكرانيا، أجرى محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش حول أزمة الوقود في صربيا بعد إغلاق مصفاة نيس. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 136 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بما في ذلك فوق مقاطعات روستوف وساراتوف والقرم.

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء بأن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الجمعة. يأتي ذلك فيما تدرس روسيا بيع مصافي النفط الخاضعة للعقوبات والذي أثارت مخاوف بشأن نقص الوقود بمختلف أنحاء أوروبا الشرقية.

وقال أوربان إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي بعدما حصل مؤخرا، من خلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة. وأضاف أنه سيتم أيضا بحث الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتحدث أوربان بعد يوم من إجراء محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي تواجه بلاده أزمة وقود، بعد أن أدت العقوبات الأميركية إلى إغلاق مصفاة نيس المملوكة لشركة جازبروم وهي المصفاة الوحيدة في البلاد.

وحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا المجاورة. ولا تزال المجر تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الروسية حتى مع جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد عليها.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 136 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى إسقاط "46 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و30 فوق مقاطعة ساراتوف، و29 فوق جمهورية القرم، و6 فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة فولغوجراد، واثنتين فوق مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق منطقة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة كورسك"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف البيان: "كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كالوجا، و12 مسيرة فوق البحر الأسود، واثنتين فوق بحر آزوف".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)