رئيس وزراء أستراليا: اعتداء سيدني يبدو مدفوعا بأيديولوجية تنظيم داعش

- هجوم على حشد يحتفل بعيد حانوكا في سيدني، أستراليا، أسفر عن مقتل 16 شخصاً، ويُشتبه في أن يكون مدفوعاً بأيديولوجية تنظيم داعش، وفقاً لرئيس الوزراء الأسترالي. - منفذا الهجوم هما ساجد أكرم وابنه نافيد، حيث قُتل الأول في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بينما يرقد الابن في المستشفى بحالة حرجة، وكان يُعتقد أن له صلات بتنظيم داعش. - التحقيقات تشير إلى أن المسلحين قد بايعا تنظيم داعش، حيث عُثر على علمين للتنظيم في سيارتهما، وتواصل السلطات الأسترالية التحقيق في ملابسات الحادث.

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الثلاثاء إن الهجوم على حشد كان يحتفل بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بوندي في سيدني يبدو أنه "مدفوع بأيديولوجية" تنظيم داعش.

وقُتل 16 شخصاً يوم الأحد إثر إطلاق نار استهدف حشداً خلال احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي على شاطئ بوندي بمدينة سيدني في أستراليا، في وقت سارع فيه المسؤولون الإسرائيليون إلى توظيف الحادثة واستغلالها وإلصاقها بـ"معاداة السامية". وأعلنت الشرطة الأسترالية أن شخصاً يبلغ 50 عاماً، ونجله البالغ 24 عاماً نفذا الهجوم.

وأفادت هيئة الاذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، الاثنين، بأن جهاز الاستخبارات الأسترالي حقق قبل ست سنوات في صلات لأحد منفذي هجوم شاطئ بوندي بتنظيم داعش.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن منفذي الهجوم هما ساجد أكرم الذي قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وابنه نافيد أكرم، الذي يرقد الآن في المستشفى بحالة حرجة تحت حراسة الشرطة. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن مسؤول رفيع في عملية مكافحة الإرهاب المشتركة التي تحقق في هجوم بوندي، أن منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية حققت في شبهات متعلقة بالابن عام 2019. وأضافت أن نافيد أكرم كان يُعتقد أنه على صلة وثيقة بأحد أعضاء تنظيم داعش الذي ألقي القبض عليه في يوليو/تموز 2019، وأدين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في أستراليا.

وذكرت الهيئة أن محققي مكافحة الإرهاب يعتقدون أن المسلحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بوندي قد بايعا تنظيم داعش. وأفاد مسؤولون كبار لهيئة الإذاعة الأسترالية، بالعثور على علمين لتنظيم داعش في سيارة المسلحين على الشاطئ. وصرح المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية مايك بورغيس، للصحافيين الأحد بأن أحد المسلحين "كان معروفاً لدينا، لكن ليس من منظور أنه يشكل تهديداً فورياً". وأضاف "لذا، من الواضح أننا بحاجة إلى أن ننظر في ملابسات ما حدث هنا".

(فرانس برس، العربي الجديد)