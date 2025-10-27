رئيس هيئة الأركان الأميركية يزور إسرائيل لمناقشة اتفاق غزة

- يزور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، تل أبيب لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والملف الإيراني، حيث سيلتقي بكبار قادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية. - من المقرر أن يزور كين القاعدة الأميركية في "كريات غات"، حيث تتولى قوة استقرار بدعم أميركي ضمان الأمن في غزة، وقد يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وربما يزور غزة. - اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أنهى إبادة جماعية استمرت عامين، تعرض لخرق إسرائيلي متكرر، مما يعرض الفلسطينيين لخطر الاستهداف.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين سيزور تل أبيب نهاية الأسبوع الجاري، بهدف بحث التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والملف الإيراني. وحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، "سيلتقي الجنرال كين بكبار قادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية". وأوضحت أنه سيبحث في إسرائيل "التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والملف الإيراني".

بدورها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إنه "من المقرر أن يزور المسؤول العسكري الأميركي القاعدة الأميركية في مدينة "كريات غات" (جنوب) خلال زيارته إسرائيل نهاية الأسبوع".

ومن المفترض أن تتولى قوة استقرار بدعم أميركي، مقرها في مجمّع يُعرف باسم مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) في "كريات غات"، ضمان الأمن في قطاع غزة. وأضافت القناة أن كين سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، وقد يزور قطاع غزة أيضاً. ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الأميركي بشأن الزيارة.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، زار كين إسرائيل برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واجتمع مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير. والأسبوع الماضي، زار إسرائيل مسؤولون أميركيون بارزون لبحث استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على رأسهم جي دي فانس، نائب الرئيس، ومبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي واستمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفاً و527 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفاً و395 آخرين. لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مراراً، وقتلت وأصابت فلسطينيين بزعم اقترابهم من "الخط الأصفر" الذي انسحبت إليه تل أبيب بموجب الاتفاق، لكنه لا يتميز بخطوط واضحة، ما يعرض الفلسطينيين لخطر الاستهداف الإسرائيلي دون سابق إنذار.

(الأناضول)