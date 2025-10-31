- قام الجنرال دان كين بجولة جوية فوق غزة واجتمع مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناقشة التطورات الإقليمية، وزار القاعدة الأميركية في كريات غات. - تهدف زيارة كين إلى بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والملف الإيراني، مع لقاءات مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية. - تجري الولايات المتحدة محادثات لإنشاء قوة دولية في غزة، تشمل تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، بمشاركة دول مثل إندونيسيا وتركيا، رغم التحفظات الإسرائيلية.

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كين، اليوم الجمعة، جولة جوية بمروحية فوق قطاع غزة المحاصر، بعد أن كان قد وصل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس- الجمعة. وبحسب وسائل إعلام عبرية، اجتمع كين مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير في مقر قيادة الأركان (الكرياه) في تل أبيب، كما أجريا نقاشاً مع قادة آخرين حول "التطورات الإقليمية على جميع الجبهات".

وبعد تحليقه في أجواء غزة اليوم، زار كين القاعدة الأميركية في مدينة كريات غات، جنوبي دولة الاحتلال، أو ما يُعرف باسم مركز التنسيق المدني العسكري، الذي يشرف على وقف إطلاق النار في غزة. وأضافت وسائل إعلام عبرية، أن كين تحدث أيضاً مع ياكي دولف، ضابط الاتصال في الجيش الإسرائيلي مع مركز التنسيق، من دون تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام عبرية، في الأيام الأخيرة، بأن كين سيزور تل أبيب نهاية الأسبوع الجاري، بهدف بحث التقدّم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والملف الإيراني. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، أنه سيلتقي كبار قادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية.

وكان موقع أكسيوس الأميركي نقل عن ثلاثة مصادر مطّلعة، أمس الخميس، قولها إن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات حساسة مع مجموعة من الدول بشأن إنشاء قوة دولية لنشرها في قطاع غزة، ويعتزمون تقديم خطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أوضح مسؤول أميركي في حديثه مع الموقع أن الولايات المتحدة تريد من تركيا أن ترسل قوات إلى غزة رغم الموقف الإسرائيلي الرافض للفكرة.

وقال مسؤول أميركي إن القيادة المركزية الأميركية تتولى إعداد خطة القوة، وتشمل إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها وفحصها من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية. وقالت المصادر إن دولاً من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعداداً للمساهمة بقوات، بينما أعربت دول أخرى عن مخاوفها للولايات المتحدة نظراً إلى الوضع الأمني الفوضوي في غزة.