رئيس هيئة أركان الجيش السوري في موسكو لبحث "آليات التنسيق"

- وصل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري إلى موسكو لتعزيز التنسيق بين وزارتي الدفاع السورية والروسية، بالتزامن مع ذكرى التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015. - تتزامن الزيارة مع تحركات عسكرية روسية في الساحل السوري، وتأتي بعد زيارة سابقة لوزير الدفاع السوري ووزير الخارجية لموسكو لبحث التعاون العسكري. - تحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين في سوريا، وتؤكد التصريحات الرسمية رغبة موسكو في تعزيز وجودها العسكري والاستراتيجي في المنطقة.

وصل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري، اللواء علي النعسان، على رأس وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو. وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان، إن هذه الزيارة "تندرج في سياق تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين".

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، في استقبال الوفد السوري بحسب بيان الدفاع السورية. وتتزامن زيارة الوفد السوري مع ذكرى التدخل العسكري الروسي في سورية في عام 2015، ومع رصد أرتال عسكرية روسية ضخمة تتنقل في الساحل السوري بين قاعدة حميميم في اللاذقية وطرطوس.

وكان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، قام مع وزير الخارجية، أسعد الشيباني، بزيارة موسكو في نهاية شهر يوليو/تموز الفائت وعقدا اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الروس. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، حينها أن الاتصالات بين موسكو ودمشق مستمرة بشأن القواعد العسكرية الروسية، وأضاف أن "هناك اتصالات حول القواعد الروسية في سورية، من بين أمور أخرى، لضمان سلامة مواطنينا"، مشيراً إلى أن "القواعد الروسية كانت ولا تزال عاملاً من عوامل الاستقرار في المنطقة".

والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، وفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. وأعلن نوفاك من دمشق أن الشرع سيشارك في القمة الروسية العربية التي من المقرر عقدها في موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وسبق أن زار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دمشق في يناير/ كانون الثاني الماضي، في أول زيارة منذ إسقاط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين في سورية، الأولى هي المركز اللوجستي للبحرية في مدينة طرطوس، الذي أُنشئ عام 1971 بموجب اتفاقية ثنائية، والثانية هي قاعدة حميميم الجوية، التي أُنشئت بالقرب من مدينة جبلة في سبتمبر/ أيلول 2015 لدعم النظام السوري السابق. وتعكس التصريحات الرسمية الصادرة عن موسكو رغبة روسية في تثبيت الحضور العسكري والاستراتيجي في سورية ضمن تفاهمات جديدة مع الحكومة السورية.