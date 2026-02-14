رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وقف إبادة الشعب الفلسطيني

- دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى وقف إبادة الفلسطينيين خلال افتتاح القمة السنوية الـ39 للاتحاد في أديس أبابا، مشددًا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. - تركز القمة على قضايا أمنية ومناخية، مع التركيز على الأمن المائي، التجارة الحرة، والديون، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية في دول الساحل والقرن الأفريقي. - في القمة السابقة، دعا الاتحاد الأفريقي إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية، وأدان استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين في غزة، مما أدى إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، اليوم السبت، إلى وقف إبادة الفلسطينيين، لدى افتتاحه القمة السنوية الـ39 للاتحاد. وقال علي يوسف الذي انتخب على رأس المفوضية قبل عام: "في الشرق الأوسط، تتحدّى فلسطين ومعاناة شعبها ضمائرنا. يجب وقف إبادة هذا الشعب".

وانطلقت أعمال القمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وأفاد الاتحاد الأفريقي، عبر حسابه في منصة "إكس"، بانطلاق القمة وبدء بث مجريات القمة. وتستمر أعمال القمة على مدار يومين؛ لمناقشة قضايا أمنية ومناخية، ومحاولة إيقاف النزاعات الداخلية في دول القارة. وعلى جدول أعمال القمة تتصدر ملفات الأمن المائي والصرف الصحي ومنطقة التجارة الحرة والديون التي تثقل كاهل القارة، إضافة للاضطرابات الأمنية في دول الساحل والقرن الأفريقي.

وفي قمته السابقة في فبراير/شباط 2024، دعا الاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي، واستخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دولياً في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حرب الإبادة على غزة.

كما دعت القمة الأفريقية آنذاك إسرائيل إلى "الاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة". وأدانت القمة العدوان الإسرائيلي "الوحشي" واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة.

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر على مدى عامين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة نحو ربع مليون شهيد وجريح فلسطيني، جلهم نساء وأطفال، عدا عن الدمار الشامل في البنية المدنية ومنازل الفلسطينيين.

وعلى خلفية الإبادة، قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

(فرانس برس، العربي الجديد)