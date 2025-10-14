رئيس مدغشقر يرفض التنحي رغم فراره إلى الخارج

- نجا رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال، وأكد أنه في "مكان آمن" وسط احتجاجات "جيل زد" المناهضة للحكومة، حيث انضم عسكريون للمحتجين، مطالبين باحترام الدستور ورفض دعوات التنحي. - استقل راجولينا طائرة عسكرية فرنسية إلى جزيرة ريونيون، بينما ندد بمحاولة انتزاع السلطة بالقوة، مع انضمام وحدة "كابسات" العسكرية إلى الاحتجاجات، رافضة إطلاق النار على المتظاهرين. - بدأت الاحتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، وتطورت للمطالبة باستقالة راجولينا، حيث أفادت الأمم المتحدة بمقتل 22 شخصاً، بينما شكك الرئيس في الأرقام، مؤكداً وفاة 12 لصاً ومخرباً.

قال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، يوم الاثنين، إنه في "مكان آمن" بعد تعرّضه لمحاولة اغتيال، في حين تشهد البلاد منذ أسابيع تظاهرات "جيل زد" المناهضة للحكومة، وذلك في أول كلمة له منذ انضمام عسكريين للمحتجين في نهاية الأسبوع. في خطاب مباشر وجّهه عبر "فيسبوك" لم يكشف فيه مكانه، قال الرئيس البالغ 51 عاماً: "اضطررت لإيجاد مكان آمن لحماية حياتي اليوم. في كل ما يجري، لم أتوقف يوماً عن البحث عن حلول"، وحضّ على "احترام الدستور"، رافضاً تلبية دعوات تطالبه بالتنحي.

ووفق إذاعة فرنسا الدولية، استقلّ راجولينا الأحد "طائرة عسكرية فرنسية متّجهة إلى جزيرة ريونيون، قبل أن يغادر إلى وجهة أخرى مع عائلته". وتعذّر على وكالة فرانس برس الحصول على تعليق من الحكومة الفرنسية بهذا الشأن. وندد راجولينا الأحد بـ"محاولة لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة" في مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وذلك بعد أن انضمت وحدة عسكرية السبت إلى حركة احتجاجية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وأعلنت وحدة "كابسات" التي لعبت دورا رئيسياً في انقلاب 2009 الذي أوصل راجولينا إلى السلطة، السبت، أنها "سترفض أوامر إطلاق النار" على المتظاهرين، ثم دخل جنود الوحدة إلى وسط المدينة للقاء آلاف المتظاهرين، وانضموا إليهم مجدداً الأحد في مسيرة لإحياء ذكرى قتلى التظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في 25 سبتمبر/أيلول. ونزل مئات الطلاب، الاثنين، إلى الشوارع في أجواء احتفالية وساروا في أنحاء العاصمة ملوحين بأعلام وطنية ترافقهم فرقة موسيقية، وفقاً لمراسلي وكالة "فرانس برس". وانضم بعض الجنود إلى الحشد.

ودعت المجموعة التي تقود حركة الاحتجاج والتي تطلق على نفسها اسم "الجيل زد" إلى تجمع جديد في وقت لاحق الاثنين. تركزت الاحتجاجات في البداية على انقطاع الكهرباء والمياه المزمن في الدولة الفقيرة، لكنها تطورت لتصبح حركة أوسع نطاقاً مناهضة للحكومة دعت إلى استقالة راجولينا البالغ 51 عاماً.

وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 22 شخصاً على الأقل في الأيام الأولى، بعضهم على يد قوات الأمن والبعض الآخر في أعمال عنف أشعلتها عصابات إجرامية ولصوص عقب التظاهرات. وشكك راجولينا في عدد القتلى قائلاً إنه في الأسبوع الماضي، كان هناك "12 حالة وفاة مؤكدة، وجميع هؤلاء الأفراد كانوا لصوصاً ومخربين".

(فرانس برس، العربي الجديد)