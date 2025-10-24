رئيس "محكمة غزة": نفاق أخلاقي غربي بشأن حرب الإبادة في القطاع

- رئيس "محكمة غزة"، ريتشارد فولك، يصف رد فعل الغرب تجاه الإبادة الجماعية في غزة بالنفاق الأخلاقي، مشيرًا إلى التناقض مع موقفهم من الحرب الأوكرانية، مما يبرز ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. - "محكمة غزة" تأسست في لندن عام 2024 كمبادرة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في القطاع، وتسلط الضوء على فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان. - فولك يستشهد بتحذير الرئيس التركي أردوغان حول عجز الأمم المتحدة في حفظ السلام، مؤكدًا على أهمية إعادة النظر في النظام الدولي لتحقيق العدالة.

قال رئيس "محكمة غزة" البروفسور ريتشارد فولك إن ردة فعل الغرب حيال الإبادة الجماعية في القطاع كشفت بوضوح عن النفاق الأخلاقي في التعامل مع القانون الدولي. جاء ذلك في حديث للأناضول، الخميس، عقب مشاركته في "الجلسة النهائية لمحكمة غزة" التي عُقدت في إسطنبول.

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي في القطاع".

فولك، الذي يعد من أبرز أساتذة القانون الدولي في العالم، قال إن التناقض الصارخ بين ردات فعل الغرب على الحرب الأوكرانية وموقفه من الإبادة الجماعية في غزة، كشف بوضوح عن النفاق الأخلاقي في التعامل مع القانون الدولي.

وأضاف: "ما خبرناه أن الغرب، الذي يسعى إلى الحفاظ على قدر من هيمنته في المنطقة بسبب موقعها الاستراتيجي واحتياطياتها من الطاقة، يدعم إسرائيل بوصفها نوعا من رأس جسر، يهدف إلى تحييد أي مقاومة للنظام ما بعد الاستعمار".

واستذكر فولك تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

من أن "العالم أكبر من خمسة"، مشددا على أنه يحمل في جوهره رسالة مفادها أن الأمم المتحدة بصيغتها الحالية عاجزة عن حفظ السلام أو دعم الأمن العالمي.

والخميس، انطلقت فعاليات "الجلسة النهائية لمحكمة غزة" المشكَّلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع، على أن تختتم أعمالها الأحد، حيث سيُعلَن القرار النهائي.

وتُعقد جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن". وبالتزامن مع جلسات المحكمة، تُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

(الأناضول)