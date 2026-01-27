رئيس مجلس السيادة السوداني يزور قطر

- بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان زيارة إلى قطر وسط تصعيد عسكري في السودان، حيث التقى أمير قطر لبحث تعزيز التعاون والأوضاع في السودان. - ناقش البرهان مع وفد بريطاني تطورات الأوضاع في السودان، مؤكداً على الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، مع تأكيد بريطانيا دعمها للسودان في استعادة الخدمات الأساسية. - شدد المبعوث البريطاني على ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مع الإشارة إلى دور المملكة المتحدة في دعم السودان عبر رئاسة مجلس الأمن الدولي واستضافة مؤتمر لدعمه.

بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، زيارة إلى قطر، الثلاثاء. وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، بأن البرهان وصل إلى الدوحة في زيارة عمل، دون تحديد مدتها أو جدول أعمالها. وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مجلس السيادة، في بيان مقتضب، بأن البرهان غادر البلاد متوجهاً إلى الدوحة في زيارة رسمية، دون الكشف عن تفاصيل جدول أعمالها. وفي سبتمبر/ أيلول 2025، التقى البرهان في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز التعاون، والأوضاع في السودان، وفق بيان لمجلس السيادة حينها. وتأتي زيارة اليوم، بينما يشهد السودان تصعيداً في العمليات العسكرية، غداة تمكّن الجيش من فك حصار كانت تفرضه "قوات الدعم السريع" على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري. https://t.co/Jt8acjrCfA pic.twitter.com/53oVdHWNAC — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 27, 2026

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحث الاثنين، مع وفد دبلوماسي وعسكري بريطاني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال لقاء البرهان وفداً بريطانياً برئاسة إدوارد ألغرين، كبير المستشارين العسكريين بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمبعوث البريطاني للسودان ريتشارد كرادور، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

و​تناول اللقاء مجمل تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق السلام، بجانب استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها. ونقل البيان عن المبعوث البريطاني ريتشارد كراودر، تأكيده وقوف حكومة وشعب المملكة المتحدة إلى جانب الشعب السوداني. وشدد على أن بلاده تسخر إمكانياتها لدعم السودان من أجل تحقيق الأمن واستعادة الخدمات الأساسية ودفع عجلة التنمية والتعافي.

​وأضاف كراودر "أجرينا محادثات مهمة مع رئيس مجلس السيادة حول الحاجة العاجلة للوصول إلى وقف لإطلاق النار". وتابع: "عبرنا عن صدمتنا العميقة إزاء الصورة التي برزت في مدينة الفاشر، والتي كشفت عن وحشية وعمليات قتل جماعي ارتكبت بصورة كبيرة". وأضاف أن الحديث مع البرهان تطرق إلى دور الأطراف في التزامها بحماية المدنيين وفقاً لإعلان جدة لحماية المدنيين.

​وأكد المبعوث البريطاني ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والشركاء لإنهاء النزاع وتقديم العون الإنساني، ووضع حد للفظائع التي شهدتها الفاشر. وقال إن المملكة المتحدة ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، موضحاً أنها ستستضيف في إبريل/نيسان القادم مؤتمراً مشتركاً تعقده ألمانيا في برلين لدعم السودان. ​وأكد المبعوث البريطاني حرص لندن على التنسيق الوثيق مع الشركاء في الولايات المتحدة، والنرويج، والأمم المتحدة، والاتحادين الأوروبي والأفريقي لضمان تحقيق السلام والاستقرار المستدام في السودان. ومنذ إبريل 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني تسببت بمجاعة تُعد من بين الأسوأ عالمياً، فضلاً عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

