رئيس كولومبيا يعلن موعد لقائه ترامب في واشنطن

- أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو عن لقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 3 فبراير، مما يشير إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد توتر سابق بسبب اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. - أجرى بيترو وترامب مكالمة هاتفية في 8 يناير، حيث ناقشا قضايا المخدرات والخلافات الأخرى، وأكد ترامب ترتيبات اللقاء في البيت الأبيض. - هدد ترامب بعمل عسكري ضد كولومبيا، مما دفع بيترو للتعهد بحمل السلاح مجدداً، منتقداً بشدة العمل العسكري الأميركي في المنطقة.

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الأربعاء أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب في 3 فبراير/شباط في الولايات المتحدة، مؤكدا بذلك تحسن العلاقات بين البلدين. وقال الرئيس اليساري خلال اجتماع متلفز مع وزرائه متحدثا عن اللقاء مع ترامب "سيكون في الثالث من فبراير. سنرى نتائج هذا الاجتماع".

وعقب تراشق كلامي بينهما على خلفية اختطاف إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أجرى بيترو وترامب مكالمة هاتفية في 8 يناير/كانون الثاني. وقال ترامب عقب المكالمة إنّ ترتيبات تجرى لعقد لقاء مع الرئيس الكولومبي في البيت الأبيض بواشنطن. وفي منشور على "تروث سوشال"، قال ترامب إنّ بيترو اتصل "لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا".

وقبل ذلك، هدد الرئيس الأميركي بعمل عسكري ضد الحكومة الكولومبية، قائلاً للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، إن مثل هذه العملية "تبدو جيدة بالنسبة لي". وقال ترامب: "كولومبيا مريضة جداً أيضاً، ويديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في ذلك طويلاً"، في إشارة واضحة إلى الرئيس الكولومبي.

من جانبه، تعهد الرئيس الكولومبي بـ"حمل السلاح مجدداً" في مواجهة تهديدات نظيره الأميركي. وقال بيترو على منصة إكس، "أقسمتُ بألا ألمس سلاحاً بعد الآن... لكن من أجل الوطن، سأحمل السلاح مجدداً". وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه إدارة ترامب في المنطقة، وندد بعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي "التي لا أساس قانونياً لها".

(فرانس برس، العربي الجديد)