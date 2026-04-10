رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو صادماً من الضفة ويؤكد ضرورة احترام القانون الإنساني

10 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 14:27 (توقيت القدس)
الرئيس الكوري الجنوبي في الفلبين، 4 مارس 2026 (فرانس برس)
- نشر رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الإنساني في جميع الظروف.
- لم يعلق الرئيس الكوري الجنوبي مباشرة على الصراع في الشرق الأوسط، لكنه أشار إلى أهمية عدم تكرار مآسي الماضي، مؤكدًا على ضرورة التعلم من الدروس التاريخية.
- أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن إرسال الدبلوماسي تشونج بيونغ-ها كمبعوث خاص إلى إيران لضمان سلامة رعاياها ومناقشة السيطرة على مضيق هرمز.

نشر رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مقطع فيديو يعود لعام 2024، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى في الضفة الغربية المحتلة، وكتب "يجب احترام القانون الإنساني تحت أي ظرف من الظروف".

ولم يصدر الرئيس الكوري الجنوبي في منشوراته اليوم الجمعة، تعليقا مباشرا للصراع الدائر في الشرق الأوسط أو العمليات الحربية الحالية لإسرائيل، لكنه قال: "لا يجب تكرار الدروس، المحفورة على الجروح المؤلمة للماضي كمآسٍ متكررة".

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن مقطع الفيديو، الذي أعاد نشره من حساب آخر، يعود لحادث "صادم" في سبتمبر/أيلول 2024، تم التحقيق فيه أيضا من السلطات الإسرائيلية. ولم يقدم مكتب لي أي تفسير فوري عن سبب نشره تلك الرسائل.

وفي شهر سبتمبر 2024، تداول فلسطينيون مشاهد مصورة، لقيام جنود إسرائيليين بالتنكيل بجثامين ثلاثة من الشهداء الفلسطينيين في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية المحتلة. وبيّنت الفيديوهات إقدام الجنود على إلقاء الجثامين من فوق سطح منزل حاصرته القوات الإسرائيلية في البلدة بعد قتلهم.

وكانت حكومة لي قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إنها سترسل الدبلوماسي البارز، تشونج بيونغ-ها مبعوثاً خاصاً إلى إيران لبحث سلامة رعاياها وسيطرة إيران على مضيق هرمز.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

