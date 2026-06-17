حضّ رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ نظيره الأميركي دونالد ترامب على مساعدته على تحقيق السلام مع الشطر الشمالي "كما حلّ نزاع الشرق الأوسط"، بحسب ما أفاد مكتبه اليوم الأربعاء. ومن المقرر بأن توقّع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم الجمعة لإنهاء الحرب فيما يدور الحديث عن إمكانية تحويل إدارة ترامب بعد ذلك اهتمامها إلى كوريا الشمالية.

وغذّى ترامب هذه التكهّنات بعد وقت قصير على إعلان الاتفاق مع إيران، إذ نشر صورة له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قمة سنغافورة التي جمعتهما عام 2018 من دون أن يرفقها بأي تعليق. وذكر بيان مكتب الرئاسة في سيول الأربعاء أن ترامب سأل الرئيس الكوري الجنوبي عن العلاقات بين الكوريتين في أثناء حديث دار بينهما خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.

وأضاف أن "الرئيس ترامب عبّر عن التزامه بالعمل باتّجاه حلّ لمسألة كوريا الشمالية". وسعى لي إلى السلام مع جارة بلاده الشمالية بخلاف ما كان عليه الحال في عهد سلفه الأكثر تشدداً يون سوك يول. لكن بيونغ يانغ رفضت مساعيه للتقارب وصنّفت سيول رسمياً على أنها الدولة "الأكثر عدائية" حيالها وأعلنت مراراً أنها دولة نووية بقرار "لا رجعة فيه".

ويقول خبراء الشأن الكوري الشمالي إن فرص انعقاد اجتماع بين ترامب وكيم ضئيلة. وقال الرئيس السابق لجامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانغ مو-جين إنه "من وجهة النظر الكورية الشمالية، لا يوجد أي سبب يدعو إلى عقد لقاء مع الولايات المتحدة".

وسعى كيم لتعزيز وضعه مع جيران آخرين فأرسل على سبيل المثال قوات لدعم الحرب الروسية على أوكرانيا. واستضاف أخيراً الرئيس الصيني شي جين بينغ في بيونغ يانغ، مباشرة بعدما اجتمع شي في بكين مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم تذكر أي من البيانات الرسمية الصادرة عن بيونغ يانغ وبكين مسألة تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، وهو أمر رأى خبراء أنه يدل على قبول الصين الضمني بها.

(فرانس برس)