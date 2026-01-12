رئيس كوبا ينفي تصريحات ترامب: لا محادثات مع واشنطن حالياً

- نفى رئيس كوبا، ميغيل دياز كانل، وجود محادثات جارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن العلاقات يجب أن تستند إلى القانون الدولي وليس العداء. - تصاعد التوتر بين البلدين بعد تصريحات ترامب حول وقف إمدادات النفط من فنزويلا لكوبا، ودعوة الجزيرة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. - انتقد دياز كانل سياسة الهجرة الأمريكية، مؤكدًا أن الكوبيين يعانون من عواقبها، واصفًا إياها بأنها "سياسة فاشلة" تسببت في خذلان المهاجرين.

قال رئيس كوبا ميغيل دياز كانل، اليوم الاثنين، إن هافانا لا تجري محادثات مع واشنطن حاليا، في رد واضح على نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن الخصمين القديمين يجريان محادثات. وكان ترامب قد قال لصحافيين، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة "تتحدث إلى كوبا"، ولم يحدد ما الذي يناقشه البلدان، لكنه قال "ستعرفون قريبا جدا".

ونفى دياز كانل وجود أي محادثات جارية باستثناء اتصالات فنية بشأن مسألة الهجرة. وقال دياز على منصة إكس: "تطور العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا يجب أن يستند إلى القانون الدولي وليس العداء والتهديد والإكراه الاقتصادي". ويتصاعد التوتر سريعا بين البلدين اللذين يفصل بينهما مضيق فلوريدا.

وقال ترامب أمس إن كوبا لن تحصل على أي كميات أخرى من النفط أو الأموال من فنزويلا بعد القبض على رئيسها نيكولاس مادورو. وأضاف أن على الجزيرة، التي يديرها الشيوعيون، أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. ورد دياز كانل على هذه التصريحات أمس الأحد قائلا إن كوبا ستدافع عن نفسها "حتى آخر قطرة دم".

وقال ترامب أمس الأحد إنه "يريد أن يعتني" بالكوبيين الذين "أجبروا على الخروج" من كوبا أو الذين "غادروا بالإكراه"، واصفا إياهم بأنهم "مواطنون عظماء للولايات المتحدة". ورد الرئيس الكوبي قائلا، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة استدرجت الكوبيين للهجرة إليها بموجب قوانين كانت تفضل المهاجرين الكوبيين الذين يعانون الآن من عواقب تلك "السياسة الفاشلة". وأضاف "إنهم ضحايا التغيير في السياسة تجاه المهاجرين وخذلان ساسة ميامي".

