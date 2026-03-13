رئيس كوبا يؤكد إجراء محادثات مع واشنطن

أكد رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، اليوم الجمعة، أنّ مسؤولين أجروا محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، بعدما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال "الاستيلاء الودي" على الجزيرة. وقال دياز كانيل في كلمة ألقاها أمام كبار المسؤولين في البلاد وبثّها التلفزيون الوطني "أجرى مسؤولون كوبيون مؤخراً محادثات مع ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة"، مضيفاً أنّ "هدف هذه المحادثات هو البحث عن حلول، عن طريق الحوار، لكافة الخلافات الثنائية القائمة بين الدولتين".

واعتبر الرئيس الأميركي

في تصريح سابق أن كوبا "تعيش لحظاتها الأخيرة"، متوقعاً "تغييراً كبيراً" فيها، وذلك بعد سلسلة تصريحات هاجم فيها قادة الجزيرة الشيوعية. وقال ترامب، خلال قمة في فلوريدا مع قادة دول حليفة في أميركا اللاتينية، في 7 مارس/آذار: "سأهتم بكوبا"، ملمحاً الى إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق" محتمل.

وزعم ترامب أن كوبا ترغب في إبرام اتفاق، وأنها تجري مفاوضات معه ومع وزير الخارجية ماركو روبيو، قائلاً إنها "وصلت إلى نهاية الطريق". وأضاف: "يريدون التفاوض، ويتفاوضون مع ماركو ومعي وأشخاص آخرين، وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع كوبا سيكون سهلاً للغاية".

ونهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، وقبل اندلاع الحرب على إيران، أثار ترامب احتمال "الاستيلاء الودي" على كوبا بعدما أخبر الصحافيين في البيت الأبيض بأن روبيو يتعامل مع هذه القضية على "مستوى عالٍ جداً". وقال ترامب: "تتفاوض الحكومة الكوبية معنا، وهي في مأزق كبير. ليس لديهم مال. ليس لديهم أي شيء في الوقت الحالي، لكنّهم يتفاوضون معنا، وربما سننفذ استيلاء ودياً على كوبا".

(فرانس برس، العربي الجديد)