رئيس كوبا ردا على تعليقات ترامب: أي عدوان أميركي سيواجه "مقاومة منيعة"

- الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يرد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة على كوبا، مؤكداً أن أي عمل عدواني سيواجه بمقاومة منيعة، واصفاً الحرب الاقتصادية بأنها عقاب جماعي ضد الشعب الكوبي. - ترامب يصرح بأنه يتطلع للسيطرة على كوبا، واصفاً ذلك بالشرف الكبير، بينما تسعى إدارته إلى رحيل دياز كانيل وتكثيف الضغط الاقتصادي على الجزيرة. - كوبا تواجه أزمة اقتصادية حادة، وهي من الأشد منذ ثورة فيديل كاسترو عام 1959، وسط محاولات أميركية لقطع تدفق العملة الأجنبية والنفط.

رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة المحتملة على بلاده. وقال دياز كانيل، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء أمس الثلاثاء، إن إدارة ترامب "تهدد علنا" الحكومة الكوبية بشكل شبه يومي بالإطاحة بها. وأضاف الرئيس الكوبي أن أي عمل عدواني سيواجه "مقاومة منيعة". وأوضح دياز كانيل: "هذا هو السبيل الوحيد لتفسير الحرب الاقتصادية التي تشن كعقاب جماعي ضد شعب بأكمله".

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

وكان ترامب قد قال للصحافيين، أمس الأول الاثنين، إنه يعتقد أنه سيحظى "بشرف السيطرة على كوبا". وقال خلال توقيع أمر تنفيذي بالبيت الأبيض: "أعتقد أنني سأحظى بشرف السيطرة على كوبا. هذا سيكون أمرا جيدا. هذا شرف كبير".

وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وهافانا، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بمناقشة هذه المحادثات الحساسة، إن إدارة ترامب تسعى إلى رحيل دياز كانيل، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة التفاوض مع الحكومة الكوبية. ولم تكشف أي تفاصيل بشأن الشخصية التي قد تفضل الإدارة الأميركية رؤيتها في السلطة.

يذكر أن ترامب يقول منذ أسابيع إن كوبا على شفا الانهيار. وفي ظل إدارة ترامب، كثفت واشنطن الضغط الاقتصادي على كوبا، بهدف قطع تدفق العملة الأجنبية والنفط للجزيرة الواقعة في الكاريبي.

وتعاني كوبا حاليا من واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية منذ الثورة التي قادها فيديل كاسترو عام 1959.



(أسوشييتد برس)