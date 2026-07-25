رئيس كازاخستان يدعو حليفه بوتين لـ"تجميد" حرب أوكرانيا

- دعا رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إلى "تجميد" الحرب في أوكرانيا والعودة إلى محادثات إسطنبول لعام 2022، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية بضمانات القوى الكبرى، لكنه رفض دور الوسيط. - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد روسيا لموجة جديدة من التعبئة العسكرية، مشيرًا إلى خسائر روسيا الكبيرة في الجنود، ودعا شعبه للدفاع على جميع المستويات. - تصاعدت الهجمات المتبادلة، حيث أدت ضربة جوية أوكرانية إلى مقتل 11 شخصًا في زابوريجيا، بينما قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية.

دعا رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، أحد أبرز حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين، نظيره الروسي إلى "تجميد" الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا وسط تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، وفي وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تلقيه "معلومات واضحة" من أجهزة استخباراته تشير إلى استعداد روسيا لموجة جديدة من التعبئة العسكرية هذا الخريف.

وطلب توكاييف، من حليفه بوتين، النظر في تجميد الحرب في أوكرانيا والعودة إلى نسخة محدثة من محادثات إسطنبول لعام 2022، في خطوة علنية نادرة تدعو إلى السلام من أحد أقرب حلفاء موسكو. وقال توكاييف، خلال اجتماع مع بوتين في مدينة أومسك السيبيرية اليوم، إنه تلقى العديد من الإشارات من أوروبا والولايات المتحدة بشأن تطورات الصراع بين أوكرانيا وروسيا، وأضاف أنه قرّر التعبير عن رأيه "لأن الناس يعلمون باجتماعنا وطلبوا مني نقل هذه الرسالة".

وذكر توكاييف أنه ربما حان الوقت لتجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة إسطنبول السياسية بين روسيا وأوكرانيا إذ جرى تحقيق نتائج مهمة، في إشارة إلى المفاوضات التي جرت بين موسكو وكييف خلال الأسابيع الأولى من الحرب، لكنها لم تُكلّل بالنجاح. وأضاف توكاييف أن أي تسوية يجب أن تجري "في ظل ضمانات القوى الكبرى، بما في ذلك روسيا"، وأن تمهد الطريق نحو "السلام الذي طال انتظاره". وقال توكاييف لبوتين، إن جذور الحرب الروسية الأوكرانية "غير مفهومة تماماً لكثيرين، بمن فيهم نحن"، وأضاف أن أسباب الحروب بين أرمينيا وأذربيجان كانت "واضحة"، لكن "من الصعب جداً فهم" أسباب الحرب في أوكرانيا.

توكاييف: ربما حان الوقت لتجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة إسطنبول السياسية بين روسيا وأوكرانيا

ولم يصل الرئيس الكازاخستاني إلى حد عرض التوسط لإبرام اتفاق، موضحاً أنه رفض القيام بدور الوسيط بين البلدين. وقال: "أرفض أن أكون وسيطاً، لأنني أعلم أن روسيا دولة عظيمة، والشعب الروسي شعب عظيم، وكما يُقال، فإنه قادر على إدارة أموره بنفسه من دون وسطاء". وردّ بوتين بالقول إنه سيطلع توكاييف خلال لقائهما على تطورات الحرب.

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زيلينسكي: روسيا تستعد لموجة جديدة من التعبئة العسكرية

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني تلقيه "معلومات واضحة" من أجهزة استخباراته تشير إلى استعداد روسيا لموجة جديدة من التعبئة العسكرية هذا الخريف. وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية لشعبه: "لدينا معلومات واضحة من أجهزة الاستخبارات تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة جديدة وكبيرة جداً من التعبئة لفصل الخريف"، واعتبر أنه "في الوقت الراهن يخسر الروس على الجبهة جنوداً يفوق عددهم أعداد المجندين الجدد، ومع ذلك لا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، فهو يحتاج إلى المزيد من الروس للمشاركة في عمليات الهجوم". ودعا شعبه إلى الدفاع على كل المستويات في مواجهة هذا التهديد من خلال مواصلة الضربات في العمق الروسي، ودبلوماسياً عبر التواصل مع كل من يرغب في السلام.

14 قتيلاً بهجمات متبادلة

وعلى صعيد الهجمات المتبادلة بين طرفَي الحرب، أدت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا إلى مقتل 11 شخصاً، بينهم 4 أطفال، وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا السبت. وقال يفغيني باليتسكي إنّ "مخيّمات سياحية" في قرية كيريليفكا، المطلة على بحر آزوف، تعرضت لهجوم ليلي، مضيفاً: "هناك قتلى: 11 شخصاً، بينهم 4 أطفال".

أفاد رئيس منطقة زابوريجيا بمقتل 11 شخصاً بضربة جوية أوكرانيا على قرية كيريليفكا

إلى ذلك، قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إنّ ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم روسي على مدينة سومي في أوكرانيا أصاب مبنىً تابعاً للخدمات البريدية. وذكر رئيس الإدارة العسكرية للمدينة عبر تطبيق تليغرام أن الهجوم الذي وقع خلال الليل أدى إلى إصابة شخصَين آخرين على الأقل.

(رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)