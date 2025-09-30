رئيس فنزويلا يوسع صلاحياته تحسباً لهجوم أميركي محتمل

- وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية لمواجهة أي تدخل عسكري أميركي محتمل، مما يسمح له بتعبئة القوات المسلحة والسيطرة على الخدمات العامة وصناعة النفط. - تصاعد التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة، حيث نشرت واشنطن أسطولاً حربياً في البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات، ووجهت ضربات لقوارب زُعم أنها تحمل مخدرات من فنزويلا. - رغم محاولات مادورو للتصالح مع ترامب، تستمر الولايات المتحدة في إعداد خطط لضرب أهداف متعلقة بتهريب المخدرات داخل فنزويلا، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين.

قالت ديلسي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إن الرئيس وقع مرسوما يمنحه صلاحيات أمنية إضافية في حال دخول الجيش الأميركي إلى البلاد. ويمثل الإجراء أحدث تصعيد في التوتر بين البلدين، حيث يزعم مادورو علنا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط للإطاحة به.

ومن شأن المرسوم أن يسمح لمادورو بتعبئة القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، ومنح الجيش سلطة على الخدمات العامة وصناعة النفط. ونشرت الولايات المتحدة أسطولا من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي، وتقول واشنطن إن الهدف من ذلك هو مكافحة تهريب المخدرات عبر المنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضربت الولايات المتحدة أيضا عددا من القوارب بزعم حملها مخدرات من فنزويلا، مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها. وشكك خبراء في شرعية الضربات. وسعى مادورو إلى التصالح مع ترامب، حيث بعث برسالة إليه في وقت سابق من هذا الشهر يعرض فيها الدخول في محادثات مباشرة.

ورفض مادورو المزاعم الأميركية بأن فنزويلا لعبت دورا كبيرا في تهريب المخدرات، وقال لترامب إنه يريد أن تكون العلاقة بين البلدين "تاريخية وسلمية". ورغم ذلك، ذكرت شبكة (أ ن بي سي) يوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين عسكريين أميركيين يعدون خططا لضرب أهداف مزعومة تتعلق بتهريب المخدرات داخل فنزويلا. وقالت نائبة الرئيس لدبلوماسيين في اجتماع أمس الاثنين "ما تقوم به الحكومة الأميركية، وما يقوم به أمير الحرب ماركو روبيو ضد فنزويلا هو تهديد".

(رويترز)