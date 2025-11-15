- حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أن فنزويلا قد تواجه مصيرًا مشابهًا لغزة إذا استمرت التحركات العسكرية الأمريكية في الكاريبي، مشيرًا إلى أن الإنسانية عانت بما يكفي من الإبادة الجماعية. - دعا مادورو الشعب الأمريكي لرفض التدخل العسكري، مؤكدًا أن واشنطن تستهدف ليس فقط فنزويلا بل أمريكا اللاتينية بأكملها، مشددًا على أهمية انتصار القانون الدولي والسلام. - في ظل تقارير عن خيارات عسكرية أمريكية محتملة، حشد مادورو 4.5 ملايين شخص للدفاع عن البلاد، وسط جدل دولي حول العمليات الأمريكية في المنطقة.

وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رسالة مباشرة إلى الشعب الأميركي، قائلاً: "هل تريدون غزة جديدة في أميركا الجنوبية؟" على خلفية التحرّكات الأميركية المباشرة في منطقة الكاريبي. جاء ذلك في كلمة، الجمعة، بالعاصمة كاراكاس، حذر فيها من أنّ فنزويلا قد تشهد ما تعرّضت له غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية، في حال أي عمل عسكري مباشر.

وقال مادورو مخاطباً الشعب الأميركي: "الإنسانية عانت بما فيه الكفاية من الإبادة في غزة. لا يوجد شعب تقريباً لم يعترف بأنّ ما يحدث هناك إبادة جماعية". وأضاف: "لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تُظهر استطلاعات الرأي، وخصوصاً لدى الشباب، أنّ ما يجري في غزة يُنظر إليه على أنه إبادة. كل يوم تُنفذ هجمات تنتهك وقف إطلاق النار. الأطفال والنساء الفلسطينيون يُقتلون بالقنابل التي تلقيها طائرات الاحتلال الصهيوني. هذه حقيقة. هل تريدون غزة جديدة في أميركا الجنوبية؟".

وأوضح مادورو أنّ واشنطن لا تستهدف فنزويلا فحسب، بل أميركا اللاتينية بأكملها، وبالتالي الإنسانية جمعاء. وتابع قائلاً: "هل تريدون أفغانستان جديدة؟ فيتنام جديدة؟ هل تريدون تكرار ما حدث في ليبيا؟ أم سيناريو أسوأ من غزة؟ نريد منكم أن تقولوا لا. هنا سينتصر القانون الدولي، وسينتصر السلام، وسيحافظ شعبنا على استقراره وسيادته وحقه في الوجود".

والجمعة، امتنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن التعليق صراحة على عملية عسكرية محتملة قد تشنها بلاده على فنزويلا، فيما أفادت تقارير بأنّ مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب خيارات محدَّثة بشأن العمليات المحتملة في فنزويلا. ورداً على سؤال عما إذا كان قد قرر شن عملية عسكرية أو لا على فنزويلا، أجاب ترامب: "لا يمكنني أن أخبركم بذلك، لكن هناك بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع".

يأتي هذا تزامناً مع تقارير أوردتها الصحافة الأميركية، تفيد بأنّ مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب "الخيارات العسكرية المحدثة" للتعامل مع فنزويلا، بما في ذلك التدخل العسكري. وفي أغسطس/ آب الماضي أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقتضي زيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا الجنوبية. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إنّ الجيش جاهز للعمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

ورداً على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصد أي هجوم. وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلاً بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.

(الأناضول)