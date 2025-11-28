رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى السنغال بعد الإطاحة به في انقلاب

- وصل رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، إلى السنغال بعد إطاحته في انقلاب عسكري، حيث استأجرت الحكومة السنغالية طائرة عسكرية لنقله. - شهدت غينيا بيساو انقلابًا عسكريًا جديدًا، حيث تم تعليق الانتخابات الرئاسية، وتعيين الجنرال هورتا نتام رئيسًا للمجلس العسكري لفترة انتقالية مدتها عام واحد. - علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية غينيا بيساو، مطالبةً بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، وسط اتهامات المعارضة للرئيس المنتهية ولايته بتدبير الانقلاب.

أعلنت وزارة الخارجية السنغالية الخميس، أن رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وصل إلى السنغال "سالما معافى" بعد إطاحته في انقلاب عسكري. وأضافت الوزارة في بيان أن إمبالو وصل في طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية، بعد يوم من إعلان ضباط في غينيا بيساو سيطرتهم على السلطة في البلاد التي كانت تنتظر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكان الجيش أعلن الأربعاء إطاحة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق الانتخابات التي كان من المتوقع صدور نتائجها قريبا في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي يحفل تاريخها بالانقلابات ومحاولات الانقلاب. وشهدت غينيا بيساو، الواقعة بين السنغال وغينيا (كوناكري)، أربعة انقلابات وسلسلة من محاولات الانقلاب منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.

ونددت المعارضة بما وصفته بانقلاب دبره الرئيس المنتهية ولايته لحرمانها من الفوز في الانتخابات الرئاسية. وأكد زعيم المعارضة فرناندو دياس الخميس فوزه في الانتخابات الرئاسية، متهما الرئيس المنتهية ولايته بتدبير الانقلاب الذي نفذه الجيش. وأضاف دياس الذي يدعي أن الهدف من الانقلاب منعه من الوصول إلى السلطة "لا يوجد انقلاب في غينيا بيساو". وكانت البلاد تنتظر، الخميس، الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كذلك، أعلنت القيادة العسكرية العليا تعيين قائد جديد للمجلس العسكري في البلاد، ما يعزّز الاستيلاء بالقوة على السلطة. وأفاد بيان بثّه التلفزيون الرسمي في غينيا بيساو بأن القادة العسكريين عيّنوا الجنرال هورتا نتام رئيساً للحكومة العسكرية التي ستشرف على فترة انتقالية مدّتها عام واحد.

إلى ذلك، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس عضوية غينيا بيساو في جميع هيئات صنع القرار التابعة لها في أعقاب الانقلاب الذي وقع في البلاد، وذلك وفقا لبيان صدر عقب قمة طارئة. ونددت المجموعة بالاستيلاء على السلطة وحثت قادة الانقلاب على السماح للجنة الانتخابات الوطنية بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

(فرانس برس، رويترز)