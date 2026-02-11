رئيس طاجيكستان لم يظهر منذ أسبوعين وسط تساؤلات حول صحته

- غياب رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن عن الأنظار يثير التساؤلات، خاصة مع تغطية نشاطاته اليومية المعتادة في الصحافة الخاضعة للرقابة. السلطات تحاول تهدئة الشكوك بالإعلان عن مشاركته في أنشطة قادمة. - فيديوهات وصور نُشرت مؤخراً تثير القلق حول صحة الرئيس، مع بث أغانٍ حزينة وصور له على خلفية سوداء، مما يزيد من الغموض حول وضعه. - إمام علي رحمن يحكم طاجيكستان منذ 1992، ويُعتبر مؤسس السلام بعد الحرب الأهلية، لكن منظمات حقوقية تنتقد قمع الصحافة والمعارضة. الدستور ينص على خلافة ابنه رستم في حال عدم قدرته على مواصلة مهامه.

ما زال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن غائبا عن الأنظار بعد أسبوعين على آخر ظهور علني له في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة التي يتولى السلطة فيها منذ 33 عاما. وهذا الغياب ليس معتادا في طاجيكستان، حيث تحظى نشاطات الرئيس البالغ من العمر 73 عاما بتغطية شبه يومية من الصحافة الخاضعة لرقابة صارمة.

وحاولت السلطات تبديد الشكوك، إذ أعلنت اليوم الأربعاء أن الرئيس سيشارك في أنشطة عدة "في الأيام المقبلة"، علما أن جدول نشاطاته لا يُنشر مسبقا في العادة. ويعود الفيديو الأخير الذي ظهر فيه الرئيس إلى الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني، وكان يومها في اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية.

والاثنين، أثار فيديو نُشر على الحسابات الرسمية للرئيس بعنوان "الأطفال يُخلّدون ذكرى آبائهم إن ربّيناهم جيدا" تساؤلات حول صحته. والثلاثاء، بدأت القناة الأولى نشر أغان ذات ألحان حزينة، ونشرت صورة لإمام علي رحمن على خلفية سوداء كتب عليها "رجل سلالة الشمس"، واستمر بث هذه المقاطع الأربعاء.

وطاجيكستان دولة جبلية تقع على حدود الصين وأفغانستان، ويحكمها إمام علي رحمن منذ العام 1992، وتُطلق عليه ألقاب تعظيمية منها "مؤسس السلام والوحدة الوطنية" و"رئيس الأمة".

وينسب مؤيدوه الفضل له في إعادة توحيد طاجيكستان بعد الحرب الأهلية (1992-1997)، وإحياء الثقافة المحلية بعد الحقبة السوفييتية. لكن منظمات حقوقية تتحدث عن قمع للصحافة والمعارضة التي تكاد تكون منعدمة. وفي حال عدم قدرة إمام علي رحمن على مواصلة مهامه أو الاستقالة أو الوفاة، يخلفه ابنه رستم بالوكالة، بصفته رئيس الجمعية الوطنية وفقا للدستور. وينص الدستور أيضا على تنظيم انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر.

(فرانس برس)