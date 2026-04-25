رئيس صربيا يشبّه أوروبا بالإمبراطورية الرومانية قبل سقوطها

- انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أوروبا من باريس، مشبهاً إياها بالإمبراطورية الرومانية الغربية قبل سقوطها، واصفاً إياها بأنها متأخرة عالمياً لكنها تعتقد بتفوقها الأخلاقي والديمقراطي. - أكد فوتشيتش أن أوروبا متأخرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي مقارنة بالولايات المتحدة والصين، لكنه شدد على رغبة صربيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. - حذرت مفوضة شؤون التوسع في الاتحاد الأوروبي من احتمال فقدان صربيا لمساعدات مالية إذا لم توقف التراجع الديمقراطي، وسط تقارير عن عنف ومخالفات انتخابية.

وجّه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من باريس، اليوم السبت، انتقادات لاذعة لأوروبا، التي وصفها بأنها "متأخرة" على الصعيد العالمي، لكنها تعتقد أنها لا تزال تتمتع "بنوع من التفوق الأخلاقي"، مشبّهاً إياها بالإمبراطورية الرومانية الغربية قبل سقوطها. وقال خلال مداخلة في المؤتمر الدولي للسياسات الذي ينظمه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في شانتيي قرب باريس، "نحن نعتقد، عن خطأ، أن لدينا نوعاً من التفوق الأخلاقي والديمقراطي على الآخرين، وهذا أمر خاطئ تماماً".

وتابع: "أعتقد أن الأمر يشبه ما حدث مع الإمبراطورية الرومانية الغربية التي لم تكن تفهم ما كان يجري على حدودها، ولم تكن تريد الاعتراف بذلك، وانتهى بها الأمر إلى الانهيار"، مؤكداً في المقابل أنه لا يعتقد أن أوروبا ستنهار، قائلاً: "هذا لن يحدث أبداً"، مضيفاً: "نحن، الأوروبيين، نخسر جميعاً الكثير من المعارك المهمة، ومع ذلك ما زلنا نعتقد أننا الأذكى... ولدينا ميل دائم إلى الانتقاص من الآخرين والإقلال من شأنهم".

ورأى أن الأوروبيين "متأخرون عن بقية مناطق العالم، ليس فقط عن الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بل كذلك عن الصين"، إلا أنه جدّد تأكيد رغبة صربيا التي يبلغ عدد سكانها 6.6 ملايين نسمة، في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكثف الاتحاد الأوروبي أخيراً جهوده لإدماج دول غرب البلقان منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، خوفاً من أن تحاول موسكو زعزعة استقرار المنطقة التي لا تزال تعاني تأثيرات حروبها في تسعينيات القرن الماضي. والاثنين، حذرت مفوضة شؤون التوسع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس، من أن صربيا قد تفقد إمكانية الحصول على نحو 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في وقف التراجع الديمقراطي. وقال مراقبون دوليون إنهم شهدوا أعمال عنف ومخالفات خلال الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الماضي في عشر بلديات صربية. وصربيا مؤهلة للحصول على شريحة كبيرة من صندوق الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو في الدول التي تحاول الانضمام إلى التكتل إذا نفذت الإصلاحات.

