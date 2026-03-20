رئيس سريلانكا: رفضنا طلباً أميركياً بنشر طائرات عسكرية على أراضينا

- رفضت سريلانكا طلب الولايات المتحدة لإعادة تمركز طائرتين حربيتين على أراضيها، مؤكدة تمسكها بسياسة الحياد وسط التوترات في الشرق الأوسط، كما رفضت طلباً إيرانياً لرسو سفن حربية. - اجتمع الرئيس السريلانكي مع المبعوث الأميركي لبحث حماية الممرات البحرية وتعزيز العلاقات التجارية، مشدداً على رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ كمنطقة حرة ومزدهرة. - سريلانكا تحافظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإيران، حيث تعد واشنطن شريكاً تجارياً رئيسياً، بينما تربطها بطهران علاقات تاريخية في مجالي الطاقة والنفط.

أعلن رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي، اليوم الجمعة، رفض بلاده السماح بتمركز طائرتين حربيتين أميركيتين على الأراضي السريلانكية خلال الشهر الجاري، مؤكداً تمسك كولومبو بسياسة الحياد في ظل التصعيد القائم في الشرق الأوسط.

وقال ديساناياكي، في كلمة أمام البرلمان، إن الولايات المتحدة طلبت إعادة نشر طائرتين حربيتين مزودتين بثمانية صواريخ مضادة للسفن من قاعدة في جيبوتي إلى مطار ماتالا الدولي جنوبي سريلانكا، خلال الفترة بين 4 و8 آذار/ مارس، إلا أن الحكومة رفضت الطلب. وأضاف أن واشنطن تقدمت بهذا الطلب في 26 فبراير/ شباط، أي قبل يومين من بدء الضربات الجوية على إيران.

وجاءت تصريحات الرئيس السريلانكي بعد يوم من اجتماعه مع المبعوث الأميركي الخاص لجنوب ووسط آسيا، سيرجيو غور، حيث بحث الجانبان جهود حماية الممرات البحرية الحيوية، وتأمين الموانئ، وتعزيز العلاقات التجارية ذات المنفعة المتبادلة، إضافة إلى دعم رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ كمنطقة "حرة ومفتوحة ومزدهرة".

كذلك أشار ديساناياكي إلى أن بلاده رفضت أيضاً طلباً إيرانياً، قُدّم في 26 فبراير، للسماح لثلاث سفن حربية إيرانية، عائدة من مناورات عسكرية في الهند، بالرسو في أحد الموانئ السريلانكية. وقال: "لو وافقنا على طلب إيران، لكان علينا أيضاً قبول الطلب الأميركي، لكننا لم نفعل ذلك، ونتمسك بشدة بموقفنا المحايد"، مؤكداً أن سريلانكا "ليست طرفاً في النزاع، لكنها تسعى إلى إنقاذ الأرواح مع الحفاظ على حيادها".

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت في 4 مارس/ آذار الفرقاطة الإيرانية "دينا" قبالة سواحل مدينة غال جنوبي سريلانكا، ما أدى إلى مقتل 84 بحاراً وإنقاذ 32 آخرين، في أثناء عودتها من مدينة فيساخاباتنام الهندية عقب مشاركتها في تمرين بحري. وبعد يومين من الحادثة، طلبت سفينة إيرانية ثانية الدخول إلى ميناء كولومبو وعلى متنها 219 بحاراً، غير أن السلطات السريلانكية وجهتها إلى ميناء ترينكومالي شرقي البلاد، حيث لا يزال 204 من أفراد طاقمها يقيمون في منشأة بحرية قرب كولومبو.

وتحافظ سريلانكا على علاقات وثيقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، إذ تعد واشنطن شريكاً تجارياً رئيسياً وأكبر وجهة للصادرات السريلانكية، فيما تربط كولومبو بطهران علاقات تاريخية، خاصة في مجالي الطاقة وتوريد المشتقات النفطية.

(فرانس برس، العربي الجديد)