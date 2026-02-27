- دور خلية الإعلام الأمني في العراق: تعمل كجهاز تنسيقي حكومي لنشر البيانات والمواقف العسكرية والأمنية، وتضم مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما جعلها مصدراً موثوقاً للمعلومات الأمنية. - التحديات الأمنية الحالية: تشمل الجرائم الإلكترونية وملف المخدرات، بينما لا يزال تنظيم داعش يتحرك في نطاق خلايا محدودة، متأثراً بالضربات الجوية والعمليات الاستباقية العراقية. - التعاون الدولي والحدود مع سوريا: يشمل التنسيق مع الجانب الأميركي في تبادل المعلومات الاستخبارية، ومراقبة الحدود مع سوريا، مع استمرار التحقيقات في جرائم داعش.

تتولى خلية الإعلام الأمني في العراق منذ سنوات عديدة مهمة بث البيانات والمواقف العسكرية والأمنية بجميع مناطق البلاد، وذلك ضمن جملة تغييرات وإصلاحات واسعة شهدتها بغداد عقب الانتكاسة الأمنية عام 2014 المتمثلة باجتياح تنظيم داعش مساحات واسعة من البلاد، وما خلفته من ويلات على البلاد. وخلية الإعلام الأمني بمثابة جهاز تنسيقي حكومي يرتبط بقيادة العمليات العراقية المشتركة، والتي تضم مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، أبرزها الجيش، والشرطة، وجهاز مكافحة الإرهاب، والمخابرات، والأمن الوطني، والحشد الشعبي، وتشكيلات استخبارية وأمنية أخرى مختلفة، نجحت في الفترة الأخيرة أن تكون مصدراً موثوقاً في أخذ المواقف الأمنية والعسكرية، والتي تولت أخيراً المواقف من الأحداث السورية وطمأنة العراقيين، وصولاً إلى الوجود العسكري لقوات التحالف في العراق.

ويتحدث رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، من مقر قيادة العمليات المشتركة بالعاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن جملة من الملفات العراقية التي تتصدر المشهد راهناً، من ملف تنظيم داعش، إلى الانسحاب الأميركي من العراق، وغيرها من القضايا.

أين تضعون تنظيم داعش في ترتيب التهديد الأمني الذي يشكّله على العراق؟

كل دولة تواجه سلماً من التحديات، بعضها داخلي وآخر خارجي. بالنسبة للعراق اليوم، يمكن القول إن التطور الأمني واضح وملموس، سواء في القدرات أو في التجربة الميدانية، وتهديد تنظيم داعش، مقارنة بالسنوات السابقة، لم يعد الخطر رقم واحد داخل العراق كما كان في السابق. أستطيع أن أقول إنه قد يكون في المرتبة الخامسة أو السادسة على سلم التهديدات.

اليوم لدينا تحديات أخرى متقدمة، مثل الجرائم الإلكترونية وما يرتبط بها من استغلال وتحريض وتشويه وابتزاز، وملف المخدرات، وهذا ملف خطير جداً، ويمكن اعتباره من أبرز التحديات وربما المشكلة رقم واحد داخلياً في بعض الجوانب، لكن هذا لا يعني أن "داعش" انتهى بالكامل، لكنه لم يعد متمكناً كما كان، ولا يمتلك القدرة على التمكين وإدارة الأرض، بل يتحرك في نطاق خلايا محدودة يجري ملاحقتها.

كيف تقرأون الخطاب الأخير للمتحدث باسم التنظيم في قيادة العمليات المشتركة؟

نحن ندرس كل خطابات "داعش" دراسة كاملة، ونقوم بتحليل مضامينها بشكل منهجي، بما فيها الجانب النفسي والإعلامي، للاستفادة منها في المقاربة الاستراتيجية، وهذا النوع من الخطابات له أهداف واضحة، منها بث الروح المعنوية في صفوف أتباع التنظيم والمتعاطفين معه في العالم، وتغليف الرسائل بإطار ديني، واستخدام مصطلحات نفسية وتعبوية، لتسويق فكرة استمرار المشروع، رغم الضربات، وكذلك توجيه الأنظار إلى مسارح أخرى مثل أفريقيا، حيث يحاول التنظيم أن يقدّم نفسه بوصفه فاعلاً عابراً للحدود. في الوقت نفسه، هناك اعتراف غير مباشر بحقيقة تراجع التمكين (لداعش) في العراق، فالضربات الجوية والعمليات الاستباقية العراقية أثّرت في قدرته على الحركة والتمويل. لذلك، يمكن القول إن خطاب التنظيم اليوم موجّه إلى خلاياه في مناطق أخرى أكثر مما هو تهديد مباشر للعراق. مع ذلك، نبقى في حالة استعداد دائم، على مستوى العدد والعدة والجهد الاستخباري، لكن لا نعتبر هذا الخطاب تهديداً نوعياً جديداً للوضع الأمني داخل العراق.

من جانبنا، العمل الأمني في العراق اليوم يقوم على مبدأ العمليات الاستباقية، وأغلب عملياتنا، سواء البرية أو الضربات الجوية، تأتي بناء على جهد استخباري مسبق، ونادراً ما ننتظر أن يُفاجئنا الحدث، والضربات الجوية التي تنفذها قيادة العمليات المشتركة، بطائرات عراقية وبمعلومات استخبارية عراقية، تستهدف قيادات وأوكاراً مهمة. نعم لدينا تعاون مع الدول الصديقة، خصوصاً الولايات المتحدة، في مجال تبادل المعلومات، لكن القرار العراقي في هذا المجال حاضر بقوة.

الفارق الكبير عن عام 2014 هو تغيّر الحاضنة، اليوم لا توجد حاضنة اجتماعية حقيقية لـ"داعش"، والجمهور العراقي في أغلبه رافض تماماً لعودته. كما أن تطور القدرات من السلاح، والأجهزة، والكاميرات، والعدة والعدد، والقدرات الاستخبارية، وحتى البنية السيبرانية، كلها تغيرت جذرياً بعد التجربة القاسية التي مررنا بها.

هل ما زالت الخلافات السياسية قادرة على التأثير في عملكم الأمني؟

من الطبيعي أن تكون هناك مشاكل وخلافات سياسية، وهذا يحدث في أغلب دول العالم، لكن فيما يخصنا بصفتنا قوات أمنية وقيادة عمليات مشتركة، هناك توجيه واضح. نعمل للعراق، ولا نعمل لصالح هذا الطرف السياسي أو ذاك، ونعمل بمعزل عن التجاذبات السياسية اليومية، ونعتمد مرجعية واحدة هي القائد العام للقوات المسلحة، (رئيس الوزراء)، وما جرى في 2014 كان تجربة قاسية، واستخلصنا منها دروساً كثيرة. اليوم، بنية القيادة والسيطرة مختلفة، والجاهزية مختلفة، والخبرة مختلفة. قد تبقى المشاكل السياسية قائمة، لكنها لا تتحوّل إلى عامل معطل لعملنا الأمني كما كان في السابق.

كيف تقيّمون الوضع الآن على الحدود مع سورية؟

فيما يخص الحدود، تم تحصين النقاط الصفرية للحدود بسياج وعوائق وحواجز، وبثلاث طبقات دفاعية خلف قيادة قوات الحدود، وهناك مراقبة جوية، ووسائل استطلاع عراقية، وأنظمة "سكاننغ"، بالإضافة إلى جهد استخباري أرضي، وما يهمنا هو أن تكون الحدود تحت السيطرة بأعلى قدر ممكن، وأن نمنع تسلل الخطر إلى الداخل. قد تكون هناك تقديرات بأعداد لهم خارج الحدود، لكن داخل العراق، نحن نتحدث عن خلايا محدودة.

تقديراتنا لخلايا "داعش" النشطة داخل الأراضي العراقية تتراوح بين 300 و400 عنصر، يتحركون في مناطق جبلية ونائية مثل بعض أجزاء سلسلة جبال حمرين، وبعض الوديان والمناطق الوعرة. هذه المناطق تخضع لضربات جوية وضغوط أمنية مستمرة، وآخر الضربات كانت في منطقة الحضر، على الحدود الفاصلة بين نينوى وصلاح الدين، وأسفرت عن قتل عدد من العناصر المهمة، وبعض الخطابات تحاول إبقاء المجتمع في حالة قلق يفوق الواقع، ونحن لا ننكر وجود خطر، لكننا نؤكد أننا قادرون على التعامل معه.

إلى أين وصل ملف الوجود الأميركي في العراق؟

حالياً التنسيق مع الجانب الأميركي قائم في إطار تبادل المعلومات الاستخبارية، وبعض جوانب الدعم الفني والتدريب، وفق الاتفاقات المعمول بها، والفرق بين وجود قواعد ووجود تنسيق، يجب أن يكون واضحاً. قد تتغير طبيعة الوجود العسكري الميداني، لكن عادة ما يستمر التعاون في إطار اتفاقيات ثنائية أمنية، كما هو معمول به بين كثير من الدول. أما مسألة المواعيد والتواريخ (الانسحاب الأميركي من العراق) فهي ترتبط بمستوى أوسع من القرار السياسي والاستراتيجي، لكن من جانبنا، التنسيق في مجال المعلومات لمصلحة الأمن العراقي سيبقى ما دامت هناك حاجة له وبما يقرره القائد العام.

كم عدد محتجزي "داعش" الذين تم نقلهم للعراق وكيف تسير التحقيقات؟

أتممنا عمليات النقل بتنسيق مشترك، وبجزء منها جوي وآخر بري، والعدد الكلي الذي لدينا الآن هو 5704 سجناء من تنظيم داعش، والعراقيون منهم أقلية وهم يمثلون بحدود 400 شخص تقريباً، والآخرون من جنسيات متعددة، تصل إلى 61 جنسية ودولة مختلفة. التحقيقات بدأت بالفعل، وهناك اعترافات أولية تتعلق بجرائم ارتكبت بحق المكون الأيزيدي، وببعض التفجيرات التي حدثت في مناطق عراقية مختلفة. لكن كما تعرف، التحقيقات تمر بمراحل: ابتدائية، ثم استكمال فني وقضائي، وهذا يحتاج إلى وقت حتى تكتمل الملفات بشكل قانوني.

نبقى في ملف "داعش"، من أين يحصل على التمويل؟

في مرحلة التمكين وسيطرته على الأرض سابقاً، كان للتنظيم مصادر تمويل متعددة، من ضمنها فرض الإتاوات والضرائب على المدنيين والتجار، واستغلال التجار ورجال الأعمال في المناطق التي كان يسيطر عليها، والسيطرة على بعض الموارد الطبيعية والمعادن وغيرها. لكن اليوم المشهد مختلف تماماً، التنظيم فَقَد السيطرة على الأرض ومصادر التمويل المباشر في العراق، وما نرصده حالياً هي محاولات لجمع تبرعات عبر الفضاء الإلكتروني، وهذه تُراقَب وتُلاحَق من الأجهزة الاستخبارية والمخابراتية، وبعض الأنشطة المالية غير المشروعة التي تبقى في نطاق العمل الاستخباري السري، ولا يمكن التفصيل فيها إعلامياً في هذه المرحلة. لكن المؤكد أن قدرته على التمويل داخل العراق تراجعت كثيراً، وهو يعتمد أكثر على شبكات متناثرة عابرة للحدود ويتم التعامل معها وفق السياقات الاستخبارية الدولية.

هل تمت معالجة مشكلة الأنفاق المحفورة بين العراق وسورية؟

الحديث عن شبكات أنفاق ضخمة، أحياناً يكون مبالغاً فيه، نعم، كانت هناك بعض المسارات والأنفاق في مناطق محددة، خصوصاً في الشمال الشرقي باتجاه سنجار، واستغلتها بعض الجماعات في فترات سابقة، أما اليوم فهذه المسارات معروفة وممسوكة، والحدود مؤمنة بسياج وحواجز وسواتر ترابية ووسائل مراقبة حديثة، والمنطقة الحدودية تخضع لرقابة مشتركة من قوات حرس الحدود، مع الإسناد الجوي والاستخباري، لذلك لا نتحدث الآن عن فراغات، بالمعنى الأمني الواسع، بل عن مناطق تُراقَب بشكل مستمر.

يتصدر الشارع العراقي اليوم موضوع تجنيد العراقيين للقتال مع الجيش الروسي، هل لديكم معطيات يمكن الكشف عنها؟

نجمع معلومات كاملة عنه من الجهات المختصة، وعند اكتمال الصورة يمكن تقديم إجابة موثقة حول حجمه وأبعاده.

سيرة

الفريق سعد معن يحمل شهادة الدكتوراه في حقوق الإنسان.

شغل عدة مناصب أمنية في العراق خلال السنوات الماضية، أبرزها المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العسكرية، ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ثم المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

برز خلال سنوات الحرب على تنظيم داعش بوصفه واجهة إعلامية للأجهزة الأمنية. يقود منذ العام الماضي خلية الإعلام الأمني التي تتولى تنسيق الخطاب الإعلامي الأمني وتوحيد الرواية الرسمية للأحداث والعمليات في عموم العراق.