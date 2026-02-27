رئيس جنوب أفريقيا يأمر بفتح تحقيق في مشاركة إيران بمناورات بحرية

- أمرت رئاسة جنوب أفريقيا بإجراء تحقيق في مشاركة إيران بمناورة بحرية قبالة كيب تاون، مخالفةً لتعليمات الرئيس سيريل رامابوزا بعدم مشاركة إيران في مناورة "إرادة السلام 2026" التي قادتها الصين. - شاركت الصين وروسيا في المناورات إلى جانب دول مجموعة بريكس، بينما اعتبرت الولايات المتحدة مشاركة إيران "غير مقبولة"، مما دفع الرئاسة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة. - حدد الرئيس مهلة شهر للجنة لتقديم تقريرها حول الظروف المحيطة بالمناورات والعواقب المحتملة لعدم مراعاة أوامره.

أمرت رئاسة جنوب أفريقيا، يوم الخميس، بإجراء تحقيق في مشاركة إيران بمناورة بحرية قبالة سواحل كيب تاون، خلافاً لتعليمات الرئيس سيريل رامابوزا. وأفادت الرئاسة، في بيان، بأن تشكيل لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة قضاة "يتعلق بمخالفة تعليمات الرئيس بعدم مشاركة بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مناورة إرادة السلام 2026 التي قادتها الصين وجرت في مياه جنوب أفريقيا".

وشاركت الصين وروسيا في المناورات إلى جانب قوات من دول مجموعة بريكس. وكان رامابوزا قد أعطى توجيهات لوزير الدفاع بسحب السفن الحربية الإيرانية الثلاث من المناورات التي تزامنت مع حملة قمع نفذتها السلطات في طهران بحق محتجين. واعتبرت الولايات المتحدة في حينه أن مشاركة إيران كانت "غير مقبولة".

وذكرت وسائل إعلام محلية، في ذلك الوقت، أن رامابوزا طلب أن تشارك إيران بصفة مراقب فقط، لكن دون جدوى. وفي أعقاب الجدل الذي أثاره استمرار إيران في المناورات، أعلنت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا منتصف يناير/ كانون الثاني عن فتح تحقيق، لكن الرئاسة قررت تعيين لجنة خاصة بها "لضمان إجراء تحقيق مستقل وفي الوقت المناسب"، بحسب البيان.

وأضافت أن "اللجنة ستحقق وتقدم توصيات فيما يتعلق بالظروف المحيطة بالتدريبات والعوامل التي ربما ساهمت في عدم مراعاة أمر الرئيس والشخص المسؤول والعواقب التي ستتبع ذلك". وحدد رامابوزا مهلة شهر واحد للقضاة لإكمال عملهم وتقديم تقريرهم. وذكّر البيان بأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الخلافات بين الحكومة والجيش في جنوب أفريقيا إلى العلن. ففي أغسطس/آب من العام الماضي، قالت وزارة الخارجية إن "التصريحات التي يدلي بها أفراد أو إدارات غير مسؤولة عن السياسة الخارجية لا ينبغي اعتبارها الموقف الرسمي" للحكومة. وجاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها ضابط رفيع المستوى أثناء زيارته لإيران ونقلتها وسائل الإعلام المحلية هناك.

(فرانس برس، العربي الجديد)