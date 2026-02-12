رئيس تايوان يحذر من "توسع الصين".. وبكين تعتبره "محرّضا على الحرب"

- أكد رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، أن بلاده ليست "ورقة مساومة" في المفاوضات الصينية الأميركية، مشددًا على استمرار دعم الولايات المتحدة لتايوان رغم التحذيرات الصينية، محذرًا من الطموحات التوسعية الصينية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. - أعرب لاي عن ثقته في مصادقة البرلمان على خطة إنفاق دفاعي بقيمة 40 مليار دولار، محذرًا من تأثير تأخرها على مبيعات السلاح الأميركية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدفاعي مع أوروبا. - وصفت بكين لاي بأنه "محرّض على الحرب"، بينما أكد لاي استمرار صفقة السلاح مع الولايات المتحدة، محذرًا من تأثير عدم إقرار الميزانية على القدرة القتالية لتايوان.

أكد رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، أن بلاده ليست "ورقة مساومة" في المفاوضات الصينية الأميركية، معتبراً في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى استخدام تايوان ورقة تفاوض في محادثاتها مع بكين. وشدد على أن واشنطن ستواصل دعم بلاده رغم التحذيرات الصينية المتكررة.

وحذر لاي دول الجوار من أنها قد تكون الهدف التالي في حال أقدمت الصين على مهاجمة تايوان، معتبراً أن "الطموحات التوسعية الصينية" لن تتوقف عند حدود الجزيرة، بل قد تمتد إلى اليابان والفيليبين ودول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف أن هذه الدول ستكون بدورها عرضة للتهديد، وأن التداعيات قد تمتد في نهاية المطاف إلى الأميركتين وأوروبا.

واعتبر الرئيس لاي أن هذه الإقالات تشكّل "بالفعل وضعاً غير عادي"، لكنه رأى أن ذلك لا يغيّر من حاجة تايوان إلى حماية نفسها. وقال "يجب أن تكون لدينا القدرة على ردع أي عدوان صيني في أي وقت (...). نريد أن نضمن ألا يتوافر للصين يوم مناسب لغزو تايوان". وشدّد لاي على أن "تايوان مسؤولة عن دفاعها"، مشيراً إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة "بصلابة الصخر". كذلك، أعرب عن أمله في تعزيز التعاون الدفاعي مع أوروبا. وقال "أود أن تعزّز تايوان وأوروبا تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الدفاعية".

وفي الشأن الداخلي، قال لاي إنه واثق بمصادقة البرلمان على خطة إنفاق دفاعي بقيمة 40 مليار دولار. وجاء ذلك بعد يوم واحد من كلمة ألقاها أمام البرلمان، حذر فيها من أن تأخر إقرار قانون الدفاع الخاص قد يؤدي إلى تراجع أولوية تايوان في مبيعات السلاح الأميركية، وتأخير تسليم الأسلحة والمعدات الحيوية، بل وإثارة شكوك دولية بشأن جدية تايوان في الدفاع عن نفسها.

وفي أول ردّ صيني على تصريحات لاي، وصفت بكين اليوم، رئيس تايوان بأنه "محرّض على الحرب". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري، "كشفت تصريحات لاي تشينغ تي مجدداً عن طبيعته العنيدة المؤيدة للاستقلال، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه مُزعزع للسلام ومُثير للأزمات ومُحرّض على الحرب".

وفي تصريحات صحافية أدلى بها أمس الأربعاء، أكد رئيس تايوان أن صفقة السلاح مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة رغم محاولات بكين عرقلتها. وأضاف أن تقرير استراتيجية الأمن القومي الأميركي يركز على أربعة محاور رئيسية، هي: حماية الأمن الداخلي للولايات المتحدة، ونقل الثقل الاستراتيجي إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز الاستقرار ومنع توسع النفوذ الصيني، وتقاسم أعباء الدفاع الجماعي، وإعادة توطين التصنيع داخل الولايات المتحدة.

كما أشار لاي إلى أن صفقة سلاح عام 2005 تعثرت في السابق بسبب معارضة أحزاب آنذاك، إذ عُرقلت 69 مرة في اللجنة الإجرائية، مما أدى في نهاية المطاف إلى إفشالها. وأعرب عن أمله، في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتصاعد التهديد الصيني، في أن تمر ميزانية الدفاع الحالية بسلاسة، معتبراً أن ذلك سيعكس تصميم تايوان على الدفاع عن نفسها وتحمل مسؤولياتها في المجتمع الدولي.

من جهته، حذر وزير الدفاع التايواني، كو لي شيونغ، من أن عدم إقرار الميزانية سيؤدي إلى إضعاف القدرة القتالية بشكل كبير، مؤكداً أنه ينبغي ألا تصبح تايوان ثغرة في منظومة الردع الجماعي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بدوره، قال رئيس الأركان، مي جيا شو، إن الجيش سيعمل على بناء "درع تايوان" من خلال مشروع "القوس القوي"، وتطوير صواريخ متوسطة المدى مضادة للصواريخ الباليستية، إلى جانب أنظمة دفاع جوي منخفضة الارتفاع.

(فرانس برس، العربي الجديد)