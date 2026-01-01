رئيس تايوان: عازمون على الدفاع عن سيادتنا في مواجهة التصعيد الصيني

- أكد رئيس تايوان، لاي تشينغ-ته، على تعزيز الدفاعات التايوانية وزيادة الإنفاق الدفاعي بـ40 مليار دولار لمواجهة التوسع الصيني، داعيًا لدعم المعارضة في البرلمان. - أشار لاي إلى أهمية العام 2026 لتايوان، مع التأكيد على وضع خطط لأسوأ السيناريوهات، مع استعداد للتعاون مع الصين بشرط الاعتراف المتبادل واحترام الديمقراطية. - رفضت السفارة الصينية في مانيلا دعوة الفيليبين لضبط النفس، مؤكدة أن تايوان شأن داخلي، بينما حذرت الفيليبين من أن التحركات الصينية تهدد الاستقرار الإقليمي.

قال رئيس تايوان لاي تشينغ-ته، اليوم الخميس، إن بلاده عازمة على الدفاع عن سيادتها وتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة ما وصفه بالتوسع الصيني المتزايد، وذلك عقب إطلاق بكين صواريخ باتجاه الجزيرة ضمن تدريبات عسكرية. وفي خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد، أكد لاي أن المجتمع الدولي يراقب موقف الشعب التايواني لمعرفة مدى امتلاكه الإرادة للدفاع عن نفسه، مشددًا على أن موقفه ثابت منذ توليه الرئاسة. وقال: "بصفتي رئيسًا، كان موقفي واضحًا دائمًا: الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وتعزيز الدفاع الوطني".

وأشار إلى أن الصين استهدفت قدرات تايوان القتالية المضافة حديثًا، واعتبرتها "خصمًا افتراضيًا" في تدريباتها هذا الأسبوع. وقال إن ذلك يدل على ضرورة زيادة المشتريات الدفاعية، وحثّ أحزاب المعارضة على دعم خطته لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار، وهو اقتراح ما زال عالقًا، إلى جانب قضايا أخرى، في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وذكر أن "العام الجديد، 2026، سيكون حاسمًا بالنسبة لتايوان"، مضيفًا أنه يجب عليها "وضع خطط لأسوأ السيناريوهات، لكن مع الأمل في الأفضل". وتابع قائلًا: "نحن على استعداد للانخراط في التبادلات والتعاون مع الصين على قدم المساواة وبما يحفظ الكرامة، وتعزيز بيئة سلمية ومشتركة عبر المضيق، ما دامت الصين تعترف بوجود جمهورية الصين، وتحترم رغبة الشعب التايواني في أسلوب حياة ديمقراطي وحر".

وتقول الصين إن تايوان، المتمتعة بحكم ديمقراطي، إقليم تابع لها، ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاعها تحت سيطرتها، فيما ترفض تايوان مزاعم الصين بالسيادة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من تايوان وغيرها في المنطقة "تزيد من التوتر دون داع"، وحثت الصين على وقف الضغوط العسكرية على تايوان.

في المقابل، رفضت السفارة الصينية في مانيلا دعوة الفيليبين إلى ضبط النفس على خلفية الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الصين حول تايوان، متهمة "مسؤولين فيليبينيين ذوي صلة" بالتدخل، رغم التزام مانيلا بسياسة "صين واحدة". وجاء بيان السفارة بعد أن صرّح وزير الدفاع الوطني الفيليبيني، غيلبرتو تيودورو (الابن)، بأن مانيلا تشعر "بقلق بالغ" إزاء تحركات الصين حول تايوان، مؤكدًا وجوب الالتزام بمبادئ ضبط النفس والقانون الدولي، ومجدّدًا دعم الفيليبين "لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة، ومنفتحة، ومستقرة، وقائمة على القواعد"، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مانيلا بوليتين".

وفي بيانها الصادر، اليوم الخميس، قالت السفارة الصينية إن مسألة تايوان تُعد "شأنًا داخليًا". وجاء في بيان السفارة: "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. ومسألة تايوان شأن داخلي خالص للصين، ولا تقبل أي تدخل خارجي". وقالت السفارة إن بكين قدّمت "احتجاجات جدية" إلى الجانب الفيليبيني، و"ترفض بشدة التصريح الخاطئ"، وذلك عقب تحذير تيودورو من أن التحركات العسكرية الصينية وخفر سواحلها حول تايوان تقوّض السلام والاستقرار الإقليميين، ولها تداعيات تتجاوز العلاقات عبر المضيق.

وأكدت السفارة أن التهديد الرئيسي للسلام في مضيق تايوان يأتي مما وصفته بالقوى الانفصالية والدعم الخارجي المقدَّم لها. وتابعت السفارة قائلة إن "الفيليبين قدّمت التزامًا واضحًا بسياسة صين واحدة عند إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين". وحثّت السفارة المسؤولين الفيليبينيين على الوفاء بذلك الالتزام والامتناع عن الإدلاء بتصريحات حول مسألة تايوان.

(رويترز، أسوشييتد برس)