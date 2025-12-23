تواجه بعثة حفظ السّلام الأفريقية في الصومال بعد نحو عقدَين على تأسيسها تحديات جمّة تتمثل في الاستمرار والمشاركة في جهود مكافحة حركة الشباب، وتثبيت الاستقرار والأمن في جنوب البلاد، وتعاني تقلصاً حاداً في التمويل بعد تراجع الدعم اللوجستي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كما أنّ عدم تمكّن الحكومة الصومالية الفيدرالية من تسلّم المهام الأمنية من القوات الأفريقية، التي كان من المقرّر تنفيذها في ديسمبر/كانون الأول 2024، فاقم الوضع الداخلي لبعثة الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن تداخل الأجندات المحلية للدول المشاركة في البعثة. في هذا الحوار يجيب السفير الحاج إبراهيم دين الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (SRCC)، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (AUSSOM) على أسئلة "العربي الجديد". وهذا هو نص المقابلة:

*كيف تقيّمون الوضع الأمني الحالي في الصومال؟ وما أبرز التحديات التي لا تزال تعيق جهود تعزيز الاستقرار؟

شهد الوضع الأمني تحسناً ملحوظاً، كما انخفض عدد الحوادث الأمنية في مختلف أنحاء الصومال. فقد نجحت العمليات المشتركة بين القوات الأمنية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي

الحاج إبراهيم دين: تسهم جهود المصالحة السياسية والمساعدات الإنسانية الفاعلة في توفير بيئة مواتية لإحلال السلام المستدام

"أوصوم" في استعادة عدد من المدن وحرمان حركة الشباب من حرية الحركة والعمل في مناطق عدّة، ما يعكس مكاسب ميدانية ملموسة. ورغم أن حركة الشباب لم تعد تمثل تهديداً وجودياً، فإنها ما زالت قادرة على تنفيذ هجمات غير متكافئة، تستهدف مرافق حكومية وعسكرية ومدنية، كما قد يسهم العنف القبلي المتقطع، وبعض التوترات السياسية، إضافة إلى الأزمات الإنسانية المتكرّرة وما يصاحبها من نزوح، في خلق ثغرات أمنية إضافية. ومع ذلك، من الضروري الإشارة إلى التقدم الملحوظ المحقق على الأرض؛ إذ تسهم جهود المصالحة السياسية إلى جانب المساعدات الإنسانية الفاعلة في توفير بيئة مواتية لإحلال السّلام المستدام.

*في ضوء التحديات المالية التي تواجه البعثة، ما أبرز العقبات الحالية؟ وكيف يمكن للدول الأعضاء الإسهام في سدّ هذه الفجوة؟ وما هي آفاق مشاركة مصر على نطاق أوسع في البعثة والعوامل التي قد تؤثر في ذلك؟

تشمل أبرز التحديات وجود عجز في تعويضات القوات وتراكم المتأخرات، ما يؤثر مباشرة في معنويات القوات وكفاءة العمليات، كما أن عدم وجود آلية تمويل متعدّدة السنوات يُقيِّد قدرة البعثة على التخطيط وتنفيذ عمليات طويلة الأمد. ويمكن للشركاء والداعمين المساهمة عبر تقديم تمويل متعدد السنوات وفي الوقت المناسب، ودعم آليات الصناديق المشتركة أو المساهمات المقررة، إلى جانب تسوية الالتزامات المتأخرة تجاه الدول المساهمة بالقوات. أما بالنسبة لمشاركة مصر، فقد أعربت القاهرة عن استعدادها للمساهمة بقوات في "أوصوم"، كما وافق مجلس السلم والأمن الأفريقي على تفويض نشر قوات مصرية ضمن الدول المساهمة. وتُبذل حالياً الجهود اللازمة لتمكين نشر هذه القوات وفق التفويض الممنوح.

*ما الدور الذي تضطلع به البعثة في دعم الجهود الوطنية للحدّ من أنشطة حركة الشباب؟ وكيف تسهم في تعزيز قدرات القوات الصومالية لمواجهة هذا التهديد على نحوٍ مستدام؟

تتعاون "أوصوم" مع القوات الصومالية للعمل على إضعاف حركة الشباب، وفي الوقت ذاته تعزيز المؤسّسات القادرة على منع عودتها. ويشمل ذلك تنفيذ عمليات مشتركة، وتقديم التدريب والإرشاد، ودعم تطوير الأنظمة اللوجستية والطبية وسلاسل الإمداد، كما نُعزّز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتخطيط المشترك وهياكل القيادة والسيطرة. ويركز عملنا طويل الأمد على رفع قدرة القوات الصومالية في الجوانب العملياتية واللوجستية والإدارية، إلى جانب دعم نهج مجتمعي يعالج جذور الصراع، كما أن تزامن العمليات الأمنية مع جهود الاستقرار يعد أمراً أساسياً لمنع الانتكاسات ومعالجة الأسباب الجذرية. وهدفنا هو الوصول إلى صومال قادر على حماية شعبه بدون أي وجود عسكري خارجي.

* كيف تجري عملية التنسيق بين بعثة الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية في ما يتعلق بدعم المؤسسات الأمنية وتطوير قدرات القوات الوطنية؟

تعد الشراكة إحدى الأولويات الأساسية للاتحاد الأفريقي. فالبعثة تدعم عملية سلام وأمن بقيادة صومالية، ويجري التنسيق وفق نهج شراكة رابحة للطرفَين. وتعمل "أوصوم" عن قرب مع الحكومة الفيدرالية الصومالية على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية. ويشمل ذلك التخطيط المشترك للعمليات مع القوات المسلحة الوطنية الصومالية، ودعم جهود تشكيل القوات، إضافة إلى برامج مشتركة لبناء القدرات العسكرية والشرطية واللوجستية. ويسهم هذا النهج التعاوني في تعزيز قدرة الصومال على مواجهة التحديات الأمنية ودعم استقراره، كما نعقد اجتماعات دورية لقيادات القطاعات في الميدان، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية، ونُجري مراجعات مشتركة مع الصومال والدول المساهمة في القوات والشركاء الدوليين. وتضمن هذه المقاربات استمرار توافق الأنشطة مع أولويات الأمن والاستقرار في الصومال، ومساراً انتقالياً نحو تولي زمام مسؤولياته بالكامل.

* ما أبرز التدابير المتخذة لضمان نقل مسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية تدريجياً من دون حدوث فراغ أمني؟

تُنفَّذ عملية الانتقال على نحوٍ مدروس وتدريجي ومشروط بالوقائع. ويجري نقل المسؤوليات الأمنية استناداً إلى تقييمات مشتركة للوضع الأمني واحتياجات العمليات ومتطلبات الاستدامة. وجرى إنشاء آليات تنسيقية، من بينها اللجنة الفنية الثلاثية التي تضم الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى جانب مجموعة الشركاء الأمنيين الأساسية، وذلك لضمان انتقال سلس ومتدرج ومستدام. وعملياً، يشمل ذلك عمليات تسليم مرحلية بعد العمليات المشتركة، وإجراء تقييمات جاهزية قبل النقل، واستمرار تقديم الدعم في مجالات مثل اللوجستيات والإرشاد وجمع المعلومات. وتمنع هذه الآلية ظهور أي فراغات أمنية، كما يستمر الإرشاد المشترك طوال فترة الانتقال باعتباره شبكة أمان أساسية.

الحاج إبراهيم دين: يركز عملنا طويل الأمد على رفع قدرة القوات الصومالية في الجوانب العملياتية واللوجستية والإدارية

* كيف تسهم البعثة في تسهيل الوصول الإنساني وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بعدم الاستقرار أو النزوح؟

تعمل "أوصوم" على خلق بيئة مواتية لوصول المساعدات الإنسانية، وتؤدي دوراً مباشراً وآخر تمكينياً في هذا المجال. فعلى المستوى المباشر، توفر القوات الحماية لممرات المساعدات الإنسانية، وتؤمّن وصول العاملين الإنسانيين إلى الفئات الأكثر ضعفاً، حتى في المناطق البعيدة أو التي يصعب الوصول إليها. أما الدور التمكيني، فيشمل ترتيبات منع التضارب، وتبادل المعلومات، والتنسيق الأمني مع الجهات الإنسانية، ودعم منصّات التنسيق المدني ـ العسكري لضمان وصول المساعدات وفق المبادئ الإنسانية. وتبقى حماية المدنيين محوراً أساسياً في تفويض البعثة، إذ نؤكد الالتزام الصارم بقواعد الاشتباك وتقليل المخاطر على المدنيين، ونعمل مع قيادات المجتمع المحلي لتحديد المخاطر ومعالجتها بالتنسيق الكامل مع السلطات الصومالية والأمم المتحدة والشركاء كافة.

* ما الجهود التي تبذلها البعثة لدعم الحوكمة المحلية وتعزيز المصالحة المجتمعية ودفع مسار التنمية والاستقرار على المدى الطويل؟

لا يمكن ترسيخ المكاسب الأمنية بدون تعزيز الحوكمة والمصالحة. فالبعثة تدعم الحوارات المحلية من أجل السّلام، وتساند مبادرات الاستقرار، وتعمل مع الفاعلين الإنسانيين والإنمائيين لإعادة الخدمات الأساسية والإدارة المحلية في المناطق المستعادة حديثاً. ونولي أولوية خاصة للحكم الشامل عبر ضمان مشاركة النساء والشباب والقيادات التقليدية في عملية اتخاذ القرار. دعم الاتحاد الأفريقي، طوال السنوات الماضية، جهود التعافي المبكر والاستقرار من خلال تعزيز سلطة الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية، وترميم البنى التحتية عبر المشاريع السريعة ومشاريع عوائد السّلام. فمعالجة الاستقرار تتطلب نهجاً طويل الأمد ومتعدّد الأبعاد، إذ لا يمكن للمكاسب الأمنية أن تدوم ما لم تُدعَم بالحوكمة والخدمات الاجتماعية. وهنا تضطلع "أوصوم" بدور الجسر بين العمليات الأمنية وجهود الاستقرار المستدام.

*ما أشكال الدعم الإضافي الذي تتوقعونه من الشركاء الدوليين لضمان استمرار نجاح الجهود السياسية والأمنية في الصومال؟

تحتاج" أوصوم" إلى دعم مستدام ومرن ومتوقع. وأبرز الأولويات تشمل: تمويلاً موثوقاً للعمليات وتعويضات القوات، واستمرار الاستثمار في المؤسّسات الأمنية الصومالية، بما يشمل التدريب واللوجستيات والاستدامة، بالإضافة إلى الحاجة لدعم أكبر لبرامج الحوكمة وسيادة القانون وتحسين الخدمات، ودعم دبلوماسي منسق للعمليات السياسية التوافقية. ويجب أن تتزامن المكاسب العسكرية مع بناء الدولة وتعزيز المؤسسات وضمان التمويل المستقر، وهو ما يستلزم التزامات متعدّدة السنوات من الشركاء الدوليين.