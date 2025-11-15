رئيس باكستان يقبل استقالة قاضيين رفضا قانون حصانة له ولقائد الجيش

- استقالة اثنين من كبار القضاة في باكستان احتجاجًا على "التعديل الدستوري الـ27" الذي يمنح حصانة لرئيس البلاد وقائد الجيش، ويعتبرونه "انقلابًا على الدستور" يهدد استقلال القضاء. - التعديل ينص على إنشاء محكمة دستورية اتحادية تعيّن الحكومة قضاتها، ويوسع صلاحيات قائد الجيش، مما أثار انتقادات واسعة من القضاة والمعارضة. - الحكومة ترفض الاستقالات وتعتبرها بدوافع شخصية، بينما تدعم المعارضة الاحتجاجات ضد التعديل، معتبرةً إياه تهديدًا للديمقراطية.

قدّم اثنان من كبار القضاة في باكستان استقالتيهما بسبب تمرير قانون جديد باسم "التعديل الدستوري الـ27"، الذي يمنح حصانة لكل من رئيس البلاد وقائد الجيش، وتشكيل محكمة اتحادية تعالج القضايا الدستورية، معتبرين القانون "انقلاباً خطيراً على الدستور"، فيما يتوقع مراقبون مزيداً من الاستقالات في المحكمة العليا الباكستانية.

وينص التعديل الدستوري الجديد على إنشاء محكمة دستورية اتحادية تختص بالنظر في القضايا الدستورية، على أن يُعيَّن قضاتها من قبل الحكومة. كذلك يمنح التعديل حصانة مدى الحياة لكل من رئيس الدولة وقائد الجيش، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات قائد الجيش. وقبِل الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم السبت، استقالة كل من القاضي سيد منصور علي شاه، والقاضي أطهر من الله، وهما قاضيان في المحكمة العليا، ما اعتبره مراقبون خطوة تهدد القضاء في باكستان.

وجاء في بيان استقالة القاضي منصور علي شاه أنّ التعديل الدستوري الـ27 الذي صدّق عليه مجلس الشيوخ والبرلمان هو "انقلاب على الدستور، ومحاولة لإضعاف القانون وجعله تحت سيطرة مؤسسات أخرى". كذلك أكد علي شاه أنّ البقاء في منصب القاضي في المحكمة العليا بعد تصديق التعديل الدستوري الجديد، "ليس إلا خيانة لليمين الدستورية". من جانبه، قال القاضي أطهر من الله، في بيان استقالته، إنّ "الدستور بعد هذا التعديل لم يعد موجوداً، فهو دستور بلا روح، والمؤسسة القضائية لم تعد مستقلة، بل تعمل تحت وصاية مؤسسات أخرى".

وكان عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة قد انتقدوا بشدة استقالة القاضيين، حيث قال مستشار رئيس الوزراء والقيادي في الحزب الحاكم رانا ثناء الله، في تصريح صحافي، إنّ "الاستقالات أتت بدوافع شخصية وليست من أجل الدستور"، فيما اتهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف، خلال حديث مع صحافيين، القاضيين بأنهما "لا يهتمان إلا بمصالحهما الشخصية ولا تهمها مصلحة البلاد".

وتزامناً مع ذلك، أعلنت المعارضة الباكستانية التي تضم عدداً من الأحزاب السياسية، على رأسها حزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان

حركة احتجاجية والمشاركة في احتجاج المحامين، ورحّبت في بيان باستقالة القاضيين.