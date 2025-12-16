رئيس الوزراء الهندي يزور سلطنة عمان غداً

- يصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث سيجري مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق حول التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن. - تتزامن الزيارة مع مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتأتي بعد زيارة السلطان هيثم إلى الهند، مع التركيز على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي قد تُوقّع خلال الزيارة. - تُعد الهند شريكاً تجارياً رئيسياً لعُمان، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 18.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

يصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى سلطنة عُمان، غداً الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي في سياق الزخم المتصاعد في العلاقات بين مسقط ونيودلهي، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والربط الإقليمي، مشيرة إلى أن مودي سيرافقه وفد رسمي يضم عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان، إن زيارة مودي إلى عُمان تأتي بدعوة من السلطان هيثم بن طارق، وتشكل محطة بارزة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدة أنها ستتيح للطرفين إجراء مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية، بما يشمل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن والتكنولوجيا والزراعة والثقافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وأضاف البيان أن الزيارة تتزامن مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتأتي عقب زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول 2023، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتاريخية بين الجانبين. ومن المتوقع أن تركز المباحثات كذلك على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند، والتي جرى بحثها مؤخراً في مجلس الشورى العُماني، وأُحيلت إلى مجلس الوزراء، وسط مؤشرات إلى إمكانية توقيعها خلال الزيارة.

وكان مجلس وزراء الهند قد وافق، في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سلطنة عُمان، في خطوة تمهّد لإعفاء نحو 95% من خطوط التعرفات الجمركية من الرسوم، إلى جانب تضمّن الاتفاقية فصلاً خاصاً بتنظيم حركة الأشخاص الطبيعية المؤقتة بين الجانبين.

وتُعد الهند من أبرز الشركاء التجاريين لعُمان، فيما تحتضن السلطنة جالية هندية كبيرة، وتؤدي دوراً محورياً في انخراط الهند بمنطقة الخليج، مع آفاق تعاون إضافية تشمل قطاعات اللوجستيات، والصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وقد شهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والهند نمواً ملحوظاً خلال العام المالي 2024 - 2025، ليصل إلى نحو 10.61 مليارات دولار، وسط توقعات بارتفاعه إلى قرابة 18.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)