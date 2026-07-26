رئيس الوزراء اللبناني إلى بغداد: التعاون الأمني والنفط

- يزور رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بغداد لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، برفقة وفد حكومي لمناقشة تدفق النفط العراقي والتعاون الأمني. - تكتسب الزيارة أهمية في ظل التحديات الاقتصادية للبنان، حيث يسعى لتأمين مصادر وقود مستقرة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي بين البلدين. - تعتبر الزيارة فرصة لتعزيز التعاون العربي وتوسيع الشراكة، مع التركيز على التعاون السياسي والأمني ودعم الاستقرار الإقليمي وتجنب التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.

من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال الساعات المقبلة، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد حكومي لبحث جملة من الملفات، على رأسها استمرار تدفق النفط العراقي لتشغيل محطات الكهرباء اللبنانية، والتعاون الأمني. ويضم الوفد عدداً من الوزراء، في زيارة تستهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي، ولا سيما في ملفات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، فضلاً عن التشاور بشأن التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وفق مصدر حكومي عراقي لـ"العربي الجديد".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه كلا من العراق ولبنان والتي تستدعي تعزيز التعاون بينهما؟ ما هي الآليات المقترحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق ولبنان بما يتجاوز مجرد تزويد الوقود؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتكتسب الزيارة أهمية سياسية واقتصادية وأمنية استثنائية، في ظل التطورات في المنطقة، وتزايد الضغوط على العراق ولبنان لتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. كما تأتي في توقيت بالغ الدقة، إذ يواجه لبنان تحديات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار أزمته في قطاع الكهرباء والحاجة إلى تأمين مصادر مستقرة للوقود، فيما يمثل العراق أحد أبرز الداعمين للبنان في هذا المجال منذ سنوات، عبر اتفاقيات تزويد النفط والتسهيلات التي ساهمت في تخفيف أزمة الطاقة اللبنانية. ومن المتوقع أن تتصدر ملفات استمرار التعاون النفطي، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في مجالات النقل والمصارف وإعادة الإعمار، جدول أعمال المباحثات بين الجانبين.

واعتبر المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن "زيارة سلام تحمل في طياتها أكثر من مجرد لقاء سياسي، فهي محاولة لإعادة صياغة علاقة اقتصادية، كما يتصدر ملف الطاقة هذه الزيارة، إذ يسعى الطرفان إلى تمديد وتطوير اتفاق تزويد لبنان بالوقود العراقي، الذي ساعد في إبقاء الكهرباء اللبنانية على قيد الحياة خلال السنوات الماضية". وأشار صالح، في تصريحات للصحافيين في بغداد، اليوم الأحد، إلى أن "أي اتفاق جديد سيكون بمثابة شريان استراتيجي يربط بغداد وبيروت بمصالح متبادلة، تتجاوز حدود الوقود لتلامس فكرة الاستقرار الاقتصادي، لكن الطاقة ليست وحدها، فهناك أيضاً التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الإمكانات".

وأضاف أن "الزيارة تفتح الباب أمام تسهيل حركة السلع ورجال الأعمال، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، بما يمنح الاقتصادين فرصة للتنفس في بيئة إقليمية مضطربة. كما يبرز أيضاً البعد الاستراتيجي في مشاريع النقل والربط الإقليمي، إذ يُطرح استخدام الأراضي اللبنانية منفذاً إضافياً للعراق نحو البحر المتوسط، وهذه الفكرة، إن تحققت، ستمنح لبنان دوراً لوجستياً مهماً، وتفتح للعراق نافذة تجارية جديدة على العالم".

وأوضح صالح أن "الزيارة، بالنسبة للعراق، تعني تعزيز حضوره الاقتصادي في المشرق وتنويع شراكاته بعيداً عن الاعتماد الأحادي، أما بالنسبة إلى لبنان، فهي فرصة لتأمين مصادر طاقة مستقرة وجذب استثمارات عراقية تدعم مسار التعافي الاقتصادي". ورأى أن "القيمة الحقيقية لهذه الزيارة ستترجم إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ ومشاريع عملية على الأرض، فالتفاهمات السياسية تبقى محدودة الأثر ما لم تتحول إلى خطوات اقتصادية ملموسة تُحدث فرقاً في حياة الشعبين الشقيقين".

من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة سلام إلى بغداد "تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات العراقية - اللبنانية، لا سيما أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة تتطلب تعزيز التنسيق السياسي بين الدول العربية وتوحيد المواقف إزاء التحديات المشتركة". وبيّن الموسوي أن "العراق ولبنان يواجهان تحديات متشابهة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح هذه الزيارة أهمية استثنائية، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة". وأضاف أن "الزيارة لن تقتصر على بحث العلاقات الثنائية، وإنما ستتطرق إلى ملفات استراتيجية تتعلق بالتعاون السياسي، والتنسيق الأمني، ودعم الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين". وأكد الموسوي أن "ملف الطاقة سيكون في مقدمة المباحثات، في ضوء استمرار العراق في دعم لبنان عبر اتفاقيات تزويده بالوقود، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاسات التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية على الأمن العربي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن سبل تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات". وأكد النائب العراقي أن "بغداد تنظر إلى لبنان بوصفه دولة شقيقة تربطها بالعراق علاقات تاريخية ومصالح مشتركة، فيما تمثل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون العربي وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البلدين والمنطقة".