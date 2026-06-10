رئيس الوزراء القطري يلتقي وليد جنبلاط في الدوحة

- التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وليد جنبلاط في الدوحة لمناقشة التطورات في لبنان والمنطقة، حيث أشاد جنبلاط بدور قطر في خفض التوترات ودعم لبنان. - أكدت قطر دعمها لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وشاركت في جهود دولية لوقف العدوان الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار. - قدمت قطر دعماً إنسانياً مكثفاً للبنان، بما في ذلك استجابة عاجلة لأكثر من 40,500 أسرة نازحة، مما يعكس التزامها المستمر بمساندة لبنان.

التقى رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، أمس الثلاثاء، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية. وقالت الوزارة في بيان على حسابها على "إكس" إن اللقاء استعرض آخر التطورات في لبنان، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

من جهته، ذكر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان على حسابه في "إكس" أنّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل جنبلاط في الدوحة، مضيفاً أن جنبلاط "ثمّن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في خفض التوترات في المنطقة والسعي إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمات، كما أشاد بمواقفها الداعمة للبنان ووقوفها إلى جانبه في مختلف الظروف وعلى جميع المستويات". وضم الوفد المرافق لجنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط وأمين سر "اللقاء" النائب هادي أبو الحسن.

وأكدت قطر مراراً موقفها الداعم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وللجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي. وشاركت قطر في الآونة الأخيرة ضمن تحرك فرنسي ومصري وسعودي من أجل المساعدة على تثبيت وقف إطلاق النار، ومعالجة الملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل.

تقارير عربية حصيلة 100 يوم من العدوان على لبنان: حوالى 4 آلاف شهيد ودمار واسع

وفي 21 إبريل/نيسان، أجرى أمير قطر اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، معرباً عن دعم بلاده ووقوفها إلى جانب لبنان، ومساندته في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه. وأعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه ووقوف دولة قطر الدائم والمستمر إلى جانب بلاده. وبحث الطرفان في حينه، الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر ودعم مسارات الحل، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعلى الصعيد الإنساني، انخرطت قطر بكثافة في تقديم الدعم الإنساني للبنان في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرّض له البلد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي 12 مارس/آذار الماضي، أعلنت قطر تقديم استجابة إنسانية عاجلة دعماً لأكثر من 40 ألفاً و500 أسرة نازحة في لبنان.