رئيس الوزراء القطري يصل إلى فنزويلا

أظهرت صور بثتها التلفزيون الحكومي وصول رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى فنزويلا اليوم الثلاثاء، حيث استقبله وزير الخارجية إيفان جيل. ولم تعلن أي من الحكومتين عن الجدول الزمني للزيارة أو أي معلومات عنها، لكن قطر كثيراً ما لعبت دور الوسيط بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وساعدت في المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.

واختطفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، وسرعان ما أعلنت عن نوايا بشأن الاستحواذ على النفط الفنزويلي. وحالياً تقيم إدارة ترامب علاقات مع الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي طالبت مراراً بإطلاق سراح مادورو.

وأعلن ترامب، الجمعة، نيته زيارة فنزويلا، مشيراً إلى ما وصفه بـ"علاقات قوية" بين البلدين و"تعاون متنام" في قطاع النفط، وقال للصحافيين في البيت الأبيض: "سأقوم بزيارة إلى فنزويلا.. لم نحدد الموعد بعد". وأشاد ترامب بالعلاقات مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن وكاراكاس "تعملان معاً بشكل وثيق جداً"، وأضاف: "لدينا علاقة جيدة جداً"، مشيراً إلى أن شركات نفط أميركية كبرى تعمل في البلاد، وأن الشراكة تحقق عائدات كبيرة، مشدداً على أن "العلاقة بين الولايات المتحدة وفنزويلا الآن 10 من 10"، على حد تعبيره.

(رويترز، العربي الجديد)