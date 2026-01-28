- بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تطورات المنطقة وسط تصاعد التوترات العسكرية الأمريكية واحتمالية توجيه ضربة لإيران، مؤكدين على دعم قطر للجهود السلمية لخفض التصعيد. - أجرى آل ثاني اتصالاً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لتعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية. - في ظل التوترات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحرك أسطول حربي نحو إيران، مع وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة.

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي هو الثاني في أقل من أسبوعين، تطورات المنطقة، وموضوعات ذات اهتمام مشترك، وذلك في ظل التحشيد العسكري الأميركي وتصاعد احتمالية توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وجدد رئيس الوزراء وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، دعم دولة قطر لكل الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان آل ثاني قد تلقى في 16 يناير/كانون الثاني الجاري اتصالاً هاتفياً من عراقجي، تناول التطورات الراهنة وسبل خفض التصعيد.

كذلك قالت وزارة الخارجية في بيان ثانٍ اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفياً، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد واسع تشهده المنطقة، مع تلويح واشنطن باحتمالية شنّ ضربات على إيران. وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "أسطولاً حربياً" أميركياً آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الجيش الأميركي الاثنين وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ترافقها ثلاث سفن حربية مجهزة بصواريخ "توماهوك"، إلى المنطقة. كذلك أرسلت الولايات المتحدة بالفعل نحو 12 طائرة هجومية من طراز "إف-15 إي" إلى المنطقة لتعزيز القدرات الضاربة، بحسب مسؤولين أميركيين.