رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفياً مع عراقجي ولاريجاني سُبل خفض التصعيد

أخبار
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
28 يناير 2026   |  آخر تحديث: 11:53 (توقيت القدس)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعراقجي في طهران، 20/11/2024 Getty
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعراقجي في طهران، 20 نوفمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تطورات المنطقة وسط تصاعد التوترات العسكرية الأمريكية واحتمالية توجيه ضربة لإيران، مؤكدين على دعم قطر للجهود السلمية لخفض التصعيد.
- أجرى آل ثاني اتصالاً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لتعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية.
- في ظل التوترات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحرك أسطول حربي نحو إيران، مع وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة.

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي هو الثاني في أقل من أسبوعين، تطورات المنطقة، وموضوعات ذات اهتمام مشترك، وذلك في ظل التحشيد العسكري الأميركي وتصاعد احتمالية توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وجدد رئيس الوزراء وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، دعم دولة قطر لكل الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان آل ثاني قد تلقى في 16 يناير/كانون الثاني الجاري اتصالاً هاتفياً من عراقجي، تناول التطورات الراهنة وسبل خفض التصعيد.

كذلك قالت وزارة الخارجية في بيان ثانٍ اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفياً، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة.

معرض ديمديكس البحري
تقارير عربية
التحديثات الحية

قطر: الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الحوار

يأتي ذلك في ظل تصعيد واسع تشهده المنطقة، مع تلويح واشنطن باحتمالية شنّ ضربات على إيران. وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "أسطولاً حربياً" أميركياً آخر يتجه نحو إيران، وإنه يأمل أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الجيش الأميركي الاثنين وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ترافقها ثلاث سفن حربية مجهزة بصواريخ "توماهوك"، إلى المنطقة. كذلك أرسلت الولايات المتحدة بالفعل نحو 12 طائرة هجومية من طراز "إف-15 إي" إلى المنطقة لتعزيز القدرات الضاربة، بحسب مسؤولين أميركيين.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
لافتة في طهران لحاملة طائرات أميركية تتعرض لهجوم 25/1/2026 الأناضول
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

اتصالات مكثفة مع إيران... دبلوماسية اللحظات الأخيرة قبل الحرب؟

خلال توغل قوات الاحتلال في محافظة القنيطرة، 16 يناير 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

سورية | جيش الاحتلال يختطف شاباً خلال عملية توغل في جنوب القنيطرة

مدرعة إسرائيلية خلال العدوان على الخليل، 22 يناير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

جيش الاحتلال يعتزم إقامة مواقع عسكرية ثابتة في الخليل جنوبي الضفة