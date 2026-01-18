رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيطالي يزوران ليبيا اليوم

- يزور رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيطالي مدينة مصراتة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تشمل تطوير المنطقة الحرة بمصراتة والاستثمار في مطار طرابلس الدولي وقطاع النفط، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وليبيا. - سيتم توقيع اتفاقية لتوسيع ميناء مصراتة، حيث سيشارك بن عبد الرحمن وتاجاني في وضع حجر الأساس لمنشآت جديدة، مع استثمارات تقدر بـ 2.7 مليار دولار، مما يعزز مكانة الميناء كمحور تجاري إقليمي. - تسعى ليبيا لتوسيع شراكاتها الاقتصادية، حيث زار وفد حكومي الرياض لتعزيز التعاون مع السعودية، بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل دخول الشركات السعودية إلى السوق الليبية.

يصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأحد، إلى مدينة مصراتة في شمال غرب ليبيا، في زيارة رسمية، لتوقيع اتفاقيات ثنائية. وسيلتقي بن عبد الرحمن وتاجاني برئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لبحث مشاريع مشتركة في القطاعين الاقتصادي والبنى التحتية، فيما سيجري توقيع اتفاقية مع الجانب القطري لتطوير المنطقة الحرة بمصراتة، إضافة إلى اتفاقات تشمل الاستثمار في مطار طرابلس الدولي، والتعاون في قطاع النفط، وذلك في إطار مسعى مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكات التجارية القطرية الليبية.

وفيما سيبحث تاجاني مع الدبيبة العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا، سيشارك في توقيع اتفاقية لتوسيع ميناء مصراته، الواقع ضمن المنطقة الحرة. كما سيشارك بن عبد الرحمن وتاجاني في مراسم وضع حجر الأساس لمنشآت تقع ضمن المنطقة الحرة والميناء. ووفقاً لتقديرات سابقة أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية فإن حجم الاستثمار في المنطقة الحرة بمصراته سيبلغ 2.7 مليار دولار على مدة ثلاث سنوات، بالاشتراك مع شركات قطرية وإيطالية، ما يجعلها أحد أكبر مشاريع توسعة البنية التحتية للموانئ في شمال أفريقيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الدبيبة عن استعداد حكومته لتوقيع شراكة عالمية كبرى لتطوير المنطقة الحرة وميناء مصراتة، بهدف تحويله إلى أحد أهم الموانئ التجارية في شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتعزيز الخدمات اللوجستية في البلاد. وأوضح الدبيبة، خلال افتتاح عدد من المشاريع الحيوية بالمنطقة الحرة، أن الحكومة أطلقت برامج لتطوير شبكة النقل البري والبحري، بما يشمل ربط ميناء مصراتة بعمق القارة الأفريقية عبر ممرات تجارية استراتيجية، بما يعزز موقعه محوراً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن ميناء مصراتة حقق قفزة لافتة في مؤشر الأداء، وفق تقرير البنك الدولي لعام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 67.9 نقطة خلال عام واحد، ليصنف ضمن أفضل عشرين ميناء عالمياً من حيث معدلات التحسن، والأول على مستوى شمال أفريقيا، معتبراً تلك النتائج قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات الدولية والشراكات الكبرى.

وتسعى الحكومة في طرابلس إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية مع العديد من الأطراف لجذب الاستثمارات، فقبل يومين توجّه وفد حكومي رفيع إلى الرياض، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الاقتصادية والاستثمارية لتعزيز التعاون بين ليبيا والمملكة العربية السعودية، واستعرض سبل دعم الاستثمارات المتبادلة وتسهيل دخول الشركات السعودية إلى السوق الليبية، ومناقشة مواءمة الرؤى الاقتصادية والاستفادة من الخبرات السعودية في التحول الاقتصادي.