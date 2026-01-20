رئيس الوزراء القطري: نصحنا واشنطن بالحل الدبلوماسي لملف إيران النووي

- نصحت قطر واشنطن بالحل الدبلوماسي لملف إيران النووي، مشيرة إلى تحديات كبيرة في اليمن ولبنان وغزة بحلول عام 2026، مع التأكيد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة لدعم وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. - يشارك 64 رئيس دولة وحكومة، بينهم قادة مجموعة السبع، في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث يلقي قادة العالم كلماتهم، بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب. - ينعقد المنتدى وسط اضطرابات جيوسياسية، مع التركيز على قضايا مثل الحرب في أوكرانيا، الاحتجاجات في إيران، ومستقبل غزة وفنزويلا، تحت شعار "روح الحوار".

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة نصحت واشنطن بالحل الدبلوماسي لملف إيران النووي، لافتاً إلى أن عام 2026 يحمل تحديات كبيرة في اليمن ولبنان وغزة. وشدد رئيس الوزراء القطري، في جلسة حوارية بمنتدى دافوس الذي انطلق الاثنين ويستمر عدة أيام، على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة لاكتمال اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع من دون قيود، إضافة إلى دعم سورية وحكومتها ومساهمة المجتمع الدولي في بناء مؤسسات البلد.

ويلقي عدد من قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كلمات أمام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع. وقال المنظمون اليوم الثلاثاء إن 64 رئيس دولة وحكومة –من بينهم ستة من قادة مجموعة السبع– سيشاركون في مؤتمر النخبة في منتجع التزلج السويسري.

ويأتي الاجتماع على خلفية جيوسياسية مضطربة، حيث أدت عودة ترامب إلى السلطة إلى زعزعة التحالفات التقليدية في الوقت الذي تزيد فيه الحروب والاضطرابات والتغير التكنولوجي السريع من حالة عدم اليقين العالمية. وينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "روح الحوار"، ومن المتوقع أن يناقش قضايا من بينها الحرب في أوكرانيا والاحتجاجات التي تهز إيران ومستقبل غزة وفنزويلا.

(الأناضول، العربي الجديد)