رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي ولي العهد السعودي: دعم كامل للرياض

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن رئيس الوزراء شهباز شريف التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحضور رئيس أركان الجيش الباكستاني، وذلك في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. وقال المتحدث باسم الحكومة الباكستانية إن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أن بلاده ستظل تقف بحزم إلى جانب السعودية، مشدداً على الدعم الكامل للمملكة. وأضاف المتحدث أن الجانبين بحثا أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات الإقليمية الراهنة.

ويأتي ذلك بعد أن توجه رئيس الوزراء الباكستاني إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة وصفتها وزارة الخارجية الباكستانية بالمهمة، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها قائد الجيش المشير عاصم منير، في ظل تكهنات حول مشاركة محتملة لباكستان في الرد السعودي المرتقب على الهجمات الإيرانية. وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن شهباز شريف وصل إلى الرياض في زيارة رسمية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث سيبحث مع القيادة السعودية الأوضاع في المنطقة عموماً.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، في مؤتمر صحافي، إن باكستان تراقب الوضع من كثب منذ بدء التطورات الأخيرة، لا سيما الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، مشيراً إلى أن وزير الخارجية محمد إسحق دار أجرى ثلاثة اتصالات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث الوضع القائم.

كذلك أجرى رئيس الوزراء شهباز شريف اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ناقش خلاله الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن المسؤولين الباكستانيين طلبوا من الجانب الإيراني أخذ اتفاقية الدفاع المشترك بين باكستان والسعودية بعين الاعتبار، مطالبين بتجنب استهداف دول المنطقة.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى الرياض بعد زيارة قائد الجيش المشير عاصم منير خلال الأسبوع الجاري. ويرى مراقبون أن الرياض قد تطلب من إسلام أباد المشاركة في الرد على الهجمات الإيرانية التي طاولت أراضيها. ويرى آخرون أن باكستان قد تمهد للمشاركة في أي رد سعودي محتمل على إيران، خصوصاً إذا اقترن ذلك بمصالح مادية، في إطار اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان.