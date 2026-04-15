رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا

- يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جولة دبلوماسية تشمل السعودية وقطر وتركيا، بهدف تهيئة الأجواء لجولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ويشارك في منتدى أنطاليا للدبلوماسية. - السعودية تقدم لباكستان 3 مليارات دولار كودائع إضافية لدعم احتياطياتها، مع تمديد وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار، في ظل أزمة السيولة التي تواجهها باكستان. - وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر يلتقون نظيرهم التركي في تركيا لبحث قضايا إقليمية، بينما تشير تصريحات ترامب إلى احتمال استئناف المحادثات بشأن إيران في باكستان.

يبدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جولة دبلوماسية مكثفة، اليوم الأربعاء، تستمر أربعة أيام وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، بحسب ما أعلنته الخارجية الباكستانية، في إطار مساعي إسلام أباد لتهيئة الأجواء لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ "رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية التركية خلال الفترة من 15 إلى 18 إبريل/ نيسان 2026". وأوضح البيان أن الزيارتين إلى السعودية وقطر ستجريان "في إطار ثنائي"، فيما سيشارك شريف في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، حيث يعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة المال الباكستانية، مساء الثلاثاء، أن السعودية ستقدم لباكستان 3 مليارات دولار ودائعَ إضافيةً لدعم احتياطياتها. وقالت الوزارة، في بيان، إن وزير المالية والإيرادات الاتحادي، السيناتور محمد أورنكزيب، أفاد بأن هذه الودائع "من المتوقع صرفها خلال الأسبوع المقبل". وأضاف أورنكزيب، الموجود حالياً في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي، أنه سيتم أيضاً تمديد وديعة سعودية قائمة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة غير محددة.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان، أن شهباز شريف سيغادر، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى جدة، "برفقة وفد رفيع المستوى". وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد زار إسلام أباد، السبت الماضي، التي كانت تستضيف آنذاك محادثات بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب في المنطقة، وذلك "لإظهار الدعم الاقتصادي لباكستان"، وفق ما أفاد مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس.

وقبل ذلك بأيام، أعلنت باكستان، التي تواجه أزمة سيولة، أنها ستسدد قرضاً يزيد على 3 مليارات دولار لدولة الإمارات، وهو قرض جرى تجديده منذ عام 2018. وتعتمد باكستان على برامج دعم صندوق النقد الدولي، إلى جانب قروض من دول صديقة، من بينها السعودية والإمارات لمواجهة أعباء ديونها الضخمة التي تستنزف نحو نصف إيراداتها السنوية.

ويلتقي وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر نظيرهم التركي هذا الأسبوع في تركيا لبحث قضايا إقليمية، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية وكالة فرانس برس، أمس الثلاثاء. وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته إن "هذا هو الاجتماع الثالث للدول الأربع لمناقشة الشؤون الإقليمية، وليس مضيق هرمز تحديداً". ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية محادثاتهم على هامش منتدى دبلوماسي سنوي يفتتح الجمعة في جنوب تركيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، أمس الثلاثاء، إنّ المحادثات بشأن إيران ربما يجري استئنافها في باكستان خلال اليومين المقبلين. وفي اتصال هاتفي سابق، ذكر ترامب أن المحادثات "جارية، ولكنها، كما تعلمون، بطيئة بعض الشيء"، قبل أن يُشير إلى أن جولة ثانية من المفاوضات المباشرة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أسابيع ستُعقد على الأرجح في مكان ما في أوروبا.

(فرانس برس، العربي الجديد)