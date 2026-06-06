رئيس "الموساد" يقيل نائبه "أ" المحسوب على فريق سلفه برنيع

- أقال رئيس "الموساد" رومان غوفمان نائبه "أ" لتشكيل فريق قيادة جديد، رغم ترشيح ديفيد برنيع له سابقًا، وسط معارضة من نتنياهو والمستشارة القضائية بسبب تورط غوفمان في قضية تشغيل قاصر. - غوفمان يقدر خدمة "أ" التي امتدت 22 عامًا في "الموساد"، حيث قاد عمليات استثنائية ونال خمس جوائز "أمن إسرائيل"، وأكد "أ" استعداده لمواصلة خدمة الجهاز عند الحاجة. - تعيين غوفمان جاء بعد رفض المحكمة العليا للالتماسات ضده، وسط انتقادات لافتقاره الخبرة، وتوقعات باستقالات إضافية في الجهاز.

أبلغ رئيس "الموساد" رومان غوفمان

نائبه المشار إليه بالحرف "أ"، اليوم السبت، قراره بإقالته من منصبه. وكان ديفيد برنيع الذي ترأس الجهاز وغادره أخيراً قد طرح اسم "أ" خليفةً محتملاً له في المنصب، قبل أن يختار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غوفمان رئيساً لـ"الموساد"، بعدما تولى سابقاً منصب سكرتيره العسكري، وهو التعيين الذي عارضه برنيع وكذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، بسبب تورط غوفمان بتشغيل قاصر في قضية تأثير على الرأي العام تسببت في سجن القاصر.

وفي بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الحكومة باسم "الموساد" مساء اليوم السبت، ورد أن غوفمان يسعى إلى تعيين نائب جديد له من داخل الجهاز، موضحاً أن قرار الإقالة يأتي في إطار تولّي غوفمان منصبه، إذ "يسعى إلى تشكيل فريق القيادة العليا الذي سيرافقه في تنفيذ الأهداف ومواجهة التحديات التي تقف أمام الجهاز خلال السنوات المقبلة"، طبقاً للبيان.

وأعرب غوفمان، بحسب البيان، عن تقديره العميق لـ"أ" على "22 عاماً من الخدمة العملياتية في الجهاز، وعلى مساهمته الكبيرة في أمن دولة إسرائيل". ووفق ما أورده موقع "واينت"، فإنه خلال فترة خدمته، عمل "أ" في طليعة النشاط العملياتي للجهاز ضمن ثلاثة أجنحة عملياتية، وقاد اثنين منها، مشرفاً على تنفيذ سلسلة من العمليات "الرائدة والاستثنائية". ونال تقديراً لإنجازاته من خلال منحه خمس جوائز "أمن إسرائيل".

إلى ذلك، ذكر بيان مكتب نتنياهو أن "أ" أوضح أنه "سيواصل وضع خبرته وقدراته في خدمة الموساد ودولة إسرائيل كلما دعت الحاجة". وجاء تعيين غوفمان بعدما رفضت المحكمة العليا الالتماسات ضد تعيينه. وتعتبر أوساط إسرائيلية غوفمان غير مؤهل لقيادة "الموساد" بسبب افتقاره إلى المعايير المناسبة والخبرة في المجال. وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، بأن رئيس شعبة "تيفيل" في "الموساد"، والذي رمزت إليه بالحرف "د"، أعلن عن مغادرة الجهاز، ومن المتوقع حدوث استقالات إضافية.