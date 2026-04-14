رئيس المجلس الأوروبي يزور قطر غداً ضمن جولة خليجية

يزور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، غدًا الأربعاء، دولة قطر، ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية، وذلك تباعا لزيارات أجراها كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى المنطقة لبحث تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات التي شنتها طهران على دول الخليج.

وذكر المجلس الأوروبي في بيان أمس الاثنين أن الزيارة تهدف إلى عقد مباحثات مع قادة الدول الثلاث حول آخر التطورات المتعلقة بإيران والتوترات في المنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن سبل ضمان أمن واستقرار إقليمي ودولي مستدام. وأكد كوستا في البيان أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بالعمل مع شركائه في الخليج من أجل دعم التهدئة وتخفيف التصعيد"، مشددًا على أن "تحقيق سلام دائم في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار والتفاوض". وأضاف أن "الأولوية تتركز على العمل المشترك مع شركائنا في الخليج لحماية الاستقرار الإقليمي وصون أرواح المدنيين والمصالح الحيوية"، مضيفًا أن "السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية التي يجب أن تقودها أطراف المنطقة بشكل أساسي".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية وصلت إلى قطر في 4 إبريل/ نيسان الجاري، ضمن جولة خليجية شملت أيضا السعودية والإمارات. وفي الـ10 من الشهر نفسه، أجرى رئيس الوزراء البريطاني جولة مماثلة التقى خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتعرضت دول الخليج العربي لسلسلة اعتداءات إيرانية خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، استهدفت مواقع ومنشآت طاقة. ودفعت أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعطل إمدادات أوروبا من الغاز والنفط قادة الاتحاد إلى إصدار دعوات ومواقف ترفض التصعيد في المنطقة. وأكد أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني خلال لقائهما في الدوحة، في العاشر من إبريل/نيسان، ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام دائم في المنطقة، وذلك بعد إعلان الهدنة بين إيران والولايات المتحدة.