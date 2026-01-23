رئيس المجلس الأوروبي: لدينا شكوك جدية بشأن مجلس سلام ترامب

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وقت مبكر الجمعة، أن لدى القادة الأوروبيين شكوكا جدية بشأن نطاق عمل "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنهم أبدوا استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة والمجلس الجديد في غزة.

وقال كوستا عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "لدينا شكوك جدية بشأن عدد من بنود ميثاق مجلس السلام المتعلقة بنطاق عمله وإدارته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة". وأضاف "نحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة، مع مجلس سلام يضطلع بمهمته كإدارة انتقالية".

من جانبه، قال ترامب إن بعض الدول الأوروبية أبلغته برغبتها في الانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص به، لكن يتعين عليها طلب الإذن من مجالسها التشريعية للقيام بذلك، مشيرا إلى إيطاليا وبولندا.

ودشن ترامب الخميس جهوده الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار غزة، مصراً على أن "الجميع يريدون أن يكونوا جزءاً" من الهيئة التي قال إنها قد تنافس الأمم المتحدة في نهاية المطاف - رغم اختيار العديد من حلفاء الولايات المتحدة عدم المشاركة.

وعندما سئل عما إذا كان سيرأس المجموعة بعد انتهاء فترة ولايته، قال ترامب إنه ليس متأكدا. وأضاف: "لدي الحق في أن أكون كذلك إذا أردت. سأقرر. الأمر، من الناحية النظرية، مدى الحياة، لكني لست متأكداً مما إذا كنت أريد ذلك".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)